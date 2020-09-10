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«Робокоп» без Робокопа: готовится приквельный сериал про молодого Дика Джонса

Робокопу следовало острее обращать внимание на то, что происходит за спиной — к его тылу с приквельными целями подкралось некоторое количество людей. Впрочем, самому Алексу Мёрфи волноваться не стоит. Во-первых, это не кино, а сериал. Во-вторых, самого Робота-полицейского там не будет. А кто же будет главным героем? Так Дик Джонс — главный злодей первого фильма.

Эдвард Ноймайер, сценарист оригинальной картины, сообщает:

Сейчас работаем по этой теме с MGM. Там будет всё крутое из «Робокопа», только без Робокопа. Вместе со мной ещё два сценариста — Дэйв Паркин и Роб Гиббс, именно они родили идею и связались с одним телепродюсером, моим другом. Идея мне сразу понравилась, потому что сразу виден потенциал. Персонаж то очень интересный.

Сюжет потенциального сериала расскажет историю молодого Дика Джонса. Точнее — Ричарда, полным Диком он станет позже, не все же начинают свой корпоративный путь в роли злодея. Представьте себе научно-фантастическую версию «Во все тяжкие» и получите примерную картинку.

Но сперва, конечно, нужно убедить MGM дать денег на пилот.

Откровенно говорят, звучит интереснее, чем очередной киношный сиквел, которым сейчас занимается режиссёр Эйб Форсайт. О фильме, кстати, давно ничего не слышно.

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