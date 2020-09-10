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Хоумлендер окончательно слетает с катушек в промо четвёртого эпизода второго сезона «Пацанов»

Благодаря находчивым продюсерам «Пацанов», решившим изменить график релиза, у зрителей теперь есть возможность растянуть удовольствие от просмотра второго сезона — как он того и заслуживает. И если вы всё ещё под впечатлением от первых трёх серий, то то ли ещё будет — тизер четвёртого эпизода сериала и горящие глаза Хоумлендера явно намекают, что на нас движется настоящий шторм (ну, вы поняли).

Во втором сезоне снимаются Энтони Старр, Карл Урбан, Джек Куэйд, Ая Кэш, Эрин Мориарти, Карен Фукухара, Доминик Макэллигот, Томер Капон, Лас Алонсо, Чейс Кроуфорд, Нэйтан Митчелл, Джим Бивер, Джанкарло Эспозито, Горан Вишнич, Клаудия Думит и Пэттон Освальт.

Заключительный восьмой эпизод сезона выйдет 9 октября. Наслаждаемся!

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Видео Пацаны
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