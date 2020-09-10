Свежий тизер «Ходячих мертвецов: Мира за пределами» намекает на возможное исцеление от вируса

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

У двухсезонного спин-оффа уже официально бредущих к своему финалу «Ходячих мертвецов» появился свежий тизер с важной информацией. В видеоролике «Ходячих мертвецов: Мира за пределами» объясняется, почему миссия школьников имеет двойную важность: детишки отправляются на поиски где-то сгинувшего отца главных героинь, обладающего жизненно важным знанием о возможности побороть зомби-вирус.

А вот найдут ли подростки пропавшего учёного и действительно ли оный в курсе, как помочь человечеству, зрители узнают, посмотрев приключенческую драму Мэтта Негрете и Скотта М. Гимпла. Премьера состоится на кабельном канале AMC 4 октября.

В сериале снимаются Алекса Мансур, Алия Рояль, Николас Канту, Хэл Кампстон, Нико Торторелла, Аннет Махендру, Джулия Ормонд и другие.