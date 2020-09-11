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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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Кратко и наглядно о спецэффектах первого сезона «Мандалорца»

Талантливые ребята из PIXOMONDO опубликовали трёхминутный видеоролик, демонстрирующий спецэффекты из первого сезона «Мандалорца». Невзирая на аниматронного Малыша Йоду и прорывную технологию съёмок при помощи даривших необходимый фон LED-экранов, старые добрые VFX-эффекты пока никто не отменял. Они использовались там, где обойтись без них было бы практически невозможно.

PXO — уважаемая компания с богатейшим послужным списком, куда среди прочих входят «Чудо-женщина», «Обливион», «Игра престолов», «Мир Дикого Запада», «Видеть», «Академия Амбрелла» и «Взращённые волками» Ридли Скотта.

Второй сезон космического вестерна Джона Фавро и Дэйва Филони, к которому ребята из PXO также приложили свои талантливые руки, стартует 30 октября.

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Видео Мандалорец
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