Джессика Грин возвращается в роли воительницы Талон в третьем сезоне «Аванпоста» (кадры)

Телеканал The CW опубликовал подборку кадров из третьего сезона фэнтези «Аванпост». На снимках отображены события и персонажи из первого эпизода продолжения под названием For the Sins of Your Ancestors. Серия выходит в эфир 8 октября.

Главная героиня Талон (Джессика Грин) — единственная выжившая из расы чёрной крови после устроенной в её родной деревне резни. Поклявшись отыскать убийц и воздать им по заслугам, девушка оказывается в сторожевой крепости на границе мира людей и населённых монстрами земель. Там, повстречав новых друзей и врагов, обладательница невероятных магических способностей надеется исполнить свой обет.

Помимо Грин в сериале снимаются Джейк Стормоен, Эндрю Ховард, Ананд Десаи-Барочиа, Робин Малкольм, Кристиан Нэрн и другие. Создателями и шоураннерами всех трёх сезонов числятся Джейсон Фоллер и Кайнен Гриффин.