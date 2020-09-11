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Первоисточник: www.slashfilm.com Прямая ссылка на новость:
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Hulu отказался экранизировать «Глаза дракона» Стивена Кинга

Прошлой весной стриминговый сервис Hulu отвоевал у конкурентов права на экранизацию фэнтези-романа Стивена Кинга «Глаза дракона» (The Eyes of the Dragon). С тех пор о потенциальном сериале ничего не было слышно, а на днях выяснилась причина этой тишины — проект свернули. Шоураннер и сценарист заказанного пилота Сет Грэм-Смит («Лего Фильм: Бэтмен») сообщил, что виной тому проблемы с бюджетом и кадровые перестановки в продюсерском составе цифровой платформы.

Роман повествует о сказочном королевстве Делейн, где жадный до власти придворный маг подстраивает убийство короля Роланда, в котором обвиняют наследного принца Питера — старшего сына почившего. Примечательно, что коварного мага зовут Рэндалл Флэгг, и личность злодея роднит «Глаза дракона» с другими романами автора — «Стрелком» и «Противостоянием».

Найдёт ли отвергнутый проект пристанище на другом потоковом сервисе или телеканале, загадывать никто не берётся.

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