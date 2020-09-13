Телеовощи. Выпуск 357: Быстро и безболезненно

-
- 0
- 121
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $535 из $550
Ближайшая цель: Спецвыпуски будут записываться с вебками. Все целиПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|00:13 —
|Благодарим наших спонсоров
|03:32 —
|Новости
|01:00:48 —
|«Пацаны» — 2x01—03
|01:23:55 —
|«Люцифер» — 5x01—08
|01:36:04 —
|«Вдали» (Away) — 1x01—03
|01:55:25 —
|«Воспитанные волками» — 1x02—03
|02:18:01 —
|«Тед Лассо» — 1x06
|02:30:17 —
|«Страна Лавкрафта» — 1x04
|02:39:51 —
|«Секс в большом городе» — 1x04
|02:49:39 —
|«Лексс» — 4x24 (финал сериала, впечатления Юрия и Льва)
|03:30:37 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 1x11 (впечатления Юрия и Льва)
|03:38:21 —
|«Пространство» — 4x04 (впечатления Льва)
|03:50:08 —
|«Вавилон 5» — 3x15 (впечатления Юрия)
|03:58:53 —
|«Рим» — 1x11 (впечатления Ларисы)
|04:20:02 —
|Благодарим наших спонсоров
Скачивание