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Он снова это сделал: ещё больше маньячного Хоумлендера в промо 5 эпизода 2 сезона «Пацанов»

Обожаемые всеми «Пацаны» от Эрика Крипке продолжают наращивать накал безумия, не сбавляя заданного ими самими темпа. После убийства кита казалось, что нас нечем больше удивить, однако четвёртая серия доказала всю наивность этого предположения. И, судя по тизеру предстоящего пятого эпизода второго сезона, удивляться нам предстоит ещё долго: шутка ли, Бутчер бывает милыми — такое способно повергнуть в шок даже его собственный отряд. Ну хоть Хоумлендер себе не изменяет.

В общем, смотрим и предвкушаем:

В ролях всё те же: Энтони Старр, Карл Урбан, Джек Куэйд, Ая Кэш, Эрин Мориарти, Карен Фукухара, Доминик Макэллигот, Томер Капон, Лас Алонсо, Чейс Кроуфорд, Нэйтан Митчелл, а также Джанкарло Эспозито, Шантель Ван Сантен, Колби Минифи, Джим Бивер, Горан Вишнич, Клаудия Думит и Пэттон Освальт.

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Видео Пацаны
 10 сентябряХоумлендер окончательно слетает с катушек в промо четвёртого эпизода второго сезона «Пацанов»
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