Адское веселье в ролике неудачных дублей из 4 сезона «Люцифера»

В рамках второй части масштабного онлайн-мероприятия Warner Bros. под названием DC Fandome поклонники мистического процедурала «Люцифер» получили забавный бонус. В качестве оного выступил ролик с неудавшимися дублями четвёртого сезона, доказывающий, что за кулисами сериала порой творится не меньшее веселье, чем на экране.

Первая восьмисерийная половина пятого сезона вышла на Netflix 21 августа, а к съёмкам финальной серии второй половины команда планирует вернуться 24 сентября. Есть вероятность, что зрители успеют посмотреть оставшиеся восемь серий до наступления 2021 года.

А ещё во время виртуального конвента показали танцевальный отрывок Another One Bites the Dust из музыкального эпизода, вошедшего во вторую половину пятого сезона.