 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Начало великой саги в первом трейлере «Дюны» Дени Вильнёва Неделя игр на «КГ» — главные новости 29 июня — 5 июля Слух: Disney планирует изъять трилогию сиквелов из канона «Звёздных войн» Злобные бездельники возвращаются: Майк Джадж готовит ремейк «Бивиса и Баттхеда» Марго Робби возглавит новых «Пиратов Карибского моря» от сценаристки «Хищных птиц»
1
СЕРИАЛЫ
361
 
Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Опасности, испытания, взросление — создатели и актёры о сериале «Ходячие мертвецы: Мир за пределами»

Кабельный канал AMC опубликовал ролик о создании «Ходячих мертвецов: Мира за пределами», где авторы и актёры рассказывают о мире спин-оффа и его основных персонажах.

В очередном многосерийном ответвлении «Ходячих» подростки из довольно благополучной и защищённой по меркам зомби-апокалипсиса общины отправляются в опаснейшее путешествие, чтобы отыскать отца главных героинь. Подростки собираются узнать, что стряслось с талантливым учёным, возможно, нашедшим лекарство от страшного вируса.

В сериале Мэтта Негрете и Скотта М. Гимпла снимаются Алекса Мансур, Алия Рояль, Николас Канту, Хэл Кампстон, Нико Торторелла, Аннет Махендру, Джулия Ормонд и другие. Премьера намечена на 4 октября.

1 Обсудить
Темы
 
Видео Ходячие мертвецы: Мир за пределами
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Знакомьтесь с главными героями спин-оффа «Ходячие мертвецы: Мир за пределами»
 
Свежий тизер «Ходячих мертвецов: Мира за пределами» намекает на возможное исцеление от вируса
 
Опасности, испытания, взросление — создатели и актёры о сериале «Ходячие мертвецы: Мир за пределами»

Тоже интересно

 
Игры Верьте в нас: Оркестр Росгвардии записал кавер на заглавную тему The Last of Us
 
Дэймон Линделоф хотел завершить «Остаться в живых» третьим сезоном, а ABC настаивал на десяти
 
Кино «Оскар 2020» — полный список номинантов
 
Кино Студия Enjoy Movies вернула Фонду кино долг за «Защитников»
 
Кино Официальный второй покупатель компании 21st Century Fox
 
Для четвёртого сезона «Супергёрл» создали супергероиню-трансгендера
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Сегодня

 
LIVEТелеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
 
23:00PlayStation 5 Showcase – просмотр и обсуждение в прямом эфире
 

Выйдут в сентябре

20 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
21 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
22 Вт20:00ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
2ЕВА
 
 
19Телеовощи – 357: Быстро и безболезненно
 
16Лазер-шоу «Три дебила» – 426: «Мулан» и «Поезд в Пусан 2»
 
8Ноль кадров в секунду – 333: ...and Party on, Dudes!
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru