Опасности, испытания, взросление — создатели и актёры о сериале «Ходячие мертвецы: Мир за пределами»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал AMC опубликовал ролик о создании «Ходячих мертвецов: Мира за пределами», где авторы и актёры рассказывают о мире спин-оффа и его основных персонажах.

В очередном многосерийном ответвлении «Ходячих» подростки из довольно благополучной и защищённой по меркам зомби-апокалипсиса общины отправляются в опаснейшее путешествие, чтобы отыскать отца главных героинь. Подростки собираются узнать, что стряслось с талантливым учёным, возможно, нашедшим лекарство от страшного вируса.

В сериале Мэтта Негрете и Скотта М. Гимпла снимаются Алекса Мансур, Алия Рояль, Николас Канту, Хэл Кампстон, Нико Торторелла, Аннет Махендру, Джулия Ормонд и другие. Премьера намечена на 4 октября.