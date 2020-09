Disney+ успеет презентовать сериал «ВандаВижн» в этом году

Судя по всему, «ВандаВижн» с Элизабет Олсен и Полом Беттани таки успеет стартовать в этом году. Сегодня потоковый сервис Disney+ опубликовал сборный трейлер Coming Soon, посвящённый грядущим премьерам 2020 года, и в ролике мелькают кадры из марвеловского сериала.

«ВандаВижн» обещает стать одним из самых необычных сериалов MCU, где супергероические приключения пересекутся с элементами ситкома. В начале первого сезона зрители увидят, как Алая ведьма (Олсен) и Вижн (Беттани) живут идиллической жизнью семейства простых смертных. Но фальшивый рай даёт трещину, когда герои начинают подозревать, что всё вокруг них — иллюзия.

Первый сезон срежиссировал Мэтт Шекман («Пацаны») по сценарию Жак Шеффер («Чёрная вдова»). Точная дата премьеры сериала пока не объявлена.

This is the way… to get pumped for the coming months. Start streaming favorites like Hidden Figures, X2, and Big, plus Originals like The Right Stuff from @NatGeo, Clouds, @MarvelStudios’ WandaVision, and a new season of The Mandalorian. Coming soon on #DisneyPlus. pic.twitter.com/PrS1LovFq4