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Disney+ успеет презентовать сериал «ВандаВижн» в этом году

Судя по всему, «ВандаВижн» с Элизабет Олсен и Полом Беттани таки успеет стартовать в этом году. Сегодня потоковый сервис Disney+ опубликовал сборный трейлер Coming Soon, посвящённый грядущим премьерам 2020 года, и в ролике мелькают кадры из марвеловского сериала.

«ВандаВижн» обещает стать одним из самых необычных сериалов MCU, где супергероические приключения пересекутся с элементами ситкома. В начале первого сезона зрители увидят, как Алая ведьма (Олсен) и Вижн (Беттани) живут идиллической жизнью семейства простых смертных. Но фальшивый рай даёт трещину, когда герои начинают подозревать, что всё вокруг них — иллюзия.

Первый сезон срежиссировал Мэтт Шекман («Пацаны») по сценарию Жак Шеффер («Чёрная вдова»). Точная дата премьеры сериала пока не объявлена.

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ВандаВижн
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