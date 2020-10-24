Телеовощи. Выпуск 363: Убийство балалайкой

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:19 —
|Благодарим наших спонсоров
|00:01:17 —
|Новости
|00:56:28 —
|Отвечаем на вопросы
|00:57:47 —
|«Шерлок в России» — 1x01
|01:09:02 —
|«Хелстром» (Helstrom) — 1x01–10
|01:30:28 —
|«Воин» — 2x03
|01:43:20 —
|«Звёздный путь: Дискавери» — 3x02
|01:50:04 —
|«Некст» — 1x03
|01:54:44 —
|«Первобытный человек» — 1x08
|02:06:22 —
|«Утиные истории» — 3x12
|02:18:36 —
|«Секс в большом городе» — 1x10
|02:25:36 —
|«Дюна» — 1x01
|02:46:21 —
|«Пространство» — 4x10 (финал сезона, впечатления Льва)
|02:55:19 —
|«Вавилон 5» — 3x21 (впечатления Юрия)
|03:02:30 —
|«Футурама» — 1x03 (впечатления Ларисы)
|03:08:18 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 1x18 (впечатления Юрия и Льва)
|03:13:55 —
|The Boys — Cherry (#5–6)
|03:25:48 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:00 —
|«Отыграть назад» (The Undoing) — 1x01–05
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