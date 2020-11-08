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СЕРИАЛЫ
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Новые сериалы 9–15 ноября: «Учительница», «Корона» и другие

В сериалах недели две более или менее заметные премьеры — финансовая драма «Индустрия» от кабельного канала HBO и драма об отношениях «Учительница» от видеосервиса Hulu с Кейт Марой в главной роли. В рядах возвращающихся в эфир проектов значатся ветеран «Чёрный список» от NBC и драма о королевской семье «Корона» стримингового сервиса Netflix.

 
Премьера+
HBO
Индустрия Industry

драма

В ролях Набхаан Ризван, Приянга Бурфорд, Дэвид Джонсон, Конор Макнилл, Фрейя Мэйвор, Синна Могул

Создатель Майки Дон, Конрад Кей

Очередная драма о том, как люди готовы порвать друг другу глотки, только бы добраться до тёплого местечка и выстроить свою карьеру, пусть даже и на костях конкурентов. События, где сойдутся персонажи всех гендеров, сексуальных девиаций, оттенков кожи и пагубных зависимостей, разворачиваются в банковской сфере. Современны корпоративный мир во всей его «красе».

Канал HBO презентует собственную производственную драму о жестоком мире финансов. Правда, в отличие от тех же «Миллардов», главными героями оказываются молодые и амбициозные профессионалы, которым только предстоит доказать свою состоятельность в безжалостной гонке за успехом.

Вторник, 10 ноября

 
Премьера+
FX
Учительница A Teacher

драма

В ролях Кейт Мара, Ник Робинсон, Эшли Цукерман, Шейн Харпер, Дилан Шмид, Адам Дэвид Томпсон

Создатель Ханна Фидель

Многосерийная адаптация одноимённого фильма Ханны Фидель расскажет о преподавательнице средней школы, вступившей в противозаконные сексуальные отношения с одним из своих учеников. Разочаровавшаяся в браке молодая Клэр совсем недавно преподаёт английский в провинциальной школе в Техасе, где учится успешный старшеклассник Эрик. Попытка сбежать от одиночества приводит Клэр прямиком в объятия школьника.

Кейт Мара и Ник Робинсон играют заклеймённых законом и общественностью любовников — учительницу и ученика — в многосерийной версии полнометражной драмы Ханны Фидель. Вероятно, мини-сериал послужит благому делу более полного раскрытия персонажей и их взаимоотношений, но вряд ли подарит сюжету принципиально новую концовку.

Видео

Среда, 11 ноября

 
Сезон9
NBC
Пожарные Чикаго Chicago Fire

драма

В ролях Джесси Спенсер, Тейлор Кинни, Чарли Барнет, Моника Рэймунд, Лорен Джерман, Имонн Уолкер

Создатель Майкл Брандт, Дерек Хаас

Многие согласятся, что быть пожарным крайне опасно. Вот и в чикагской Пожарной части № 51 работа медиков и пожарных очень трудна. Лишь они способны бежать навстречу опасности, когда остальные люди, наоборот, стараются убежать от неё как можно дальше. Ответственность такой работы не проходит бесследно и влечёт за собой потери и расставания.

Видео

 
Сезон6
NBC
Медики Чикаго Chicago Med

драма

В ролях Ник Гелфусс, Яя Дакоста, Колин Доннелл, Торри Девито, Брайан Ти, Рейчел Дипилло

Создатель Дерек Хаас, Майкл Брандт, Мэтт Олмстед, Дик Вульф

В центре повествования — личная и профессиональная жизнь работников больницы в Чикаго, штат Иллинойс. Сериал является спин-оффом «Пожарных Чикаго» и «Полиции Чикаго».

 
Сезон8
NBC
Полиция Чикаго Chicago P.D.

детектив, драма, криминал

В ролях Джейсон Бех, София Буш, Джесси Ли Соффер, Патрик Флугер, Джон Седа, Ларойс Хоукинс

Создатель Дерек Хаас, Майкл Брандт

Сериал является спин-оффом «Чикагских пожарных». В центре сюжета работники полицейского департамента Чикаго, в частности две группы полицейских, которые тесно взаимодействуют, находясь на разных ступенях власти.

 
Сезон4
CBS
S.W.A.T.: Спецназ города ангелов S.W.A.T.

драма, боевик, криминал

В ролях Шемар Мур, Стефани Сигман, Кенни Джонсон, Дэвид Лим, Патрик Ст. Эсприт, Лина Эско

Создатель Аарон Рахсаан Томас

Процедурал повествует о том, как лейтенанту полицейского спецназа (S.W.A.T.) поручают возглавить отряд вышколенных профессионалов с крутым нравом и отсутствием щепетильности при выполнении заданий. Свежесформированная команда — последняя надежда городских властей на восстановление правопорядка в Лос-Анджелесе.

Четверг, 12 ноября

 
Сезон17
ABC
Анатомия страсти Grey's Anatomy

драма, романтический

В ролях Патрик Демпси, Эллен Помпео, Сандра О, Джастин Чэмберс, Чандра Уилсон, Джеймс Пикенс мл.

Создатель Шонда Раймс

В центре сюжета жизнь интернов, врачей и прочего персонала больницы «Сиэтл Грейс», где разворачивается основное действие сериала.

Видео

 
Сезон22
NBC
Закон и порядок: Специальный корпус Law & Order: Special Victims Unit

драма, криминал, детектив

В ролях Маришка Харгитей, Кристофер Мелони, Ричард Белцер, Дэнн Флорек, Мишель Хёрд, Стефани Марч

Создатель Дик Вулф

Телесериал является первым спин-оффом сериала «Закон и порядок». Сериал рассказывает о детективах элитного подразделения под названием «Специальный корпус». Эллиот Стэйблер и Оливия Бенсон, которая была рождена в результате изнасилования, расследуют самые тяжёлые преступления, совершённые на сексуальной почве.

 
Сезон4
ABC (US)
Пожарная часть 19 Station 19

драма

В ролях Джейна Ли Ортис, Джейсон Джордж, Грей Деймон, Альберто Фрезза, Барретт Досс, Даниэль Савре

Создатель Стэйси Макки

В центре повествования — сплочённая команда героических борцов с огнём, работающая в пожарной станции № 19 города Сиэтла. Сериал расскажет об их тяжёлых и опасных буднях, а также взаимоотношениях внутри коллектива.

 
Сезон2
CBS
Единорог The Unicorn

комедия, семейный

В ролях Уолтон Гоггинс, Макензи Мосс, Руби Джей, Майя Линн Робинсон, Омар Бенсон Миллер, Микаэла Уоткинс

Создатель Билл Мартин, Майк Шифф

Группа закадычных друзей и члены семьи решают помочь Уэйду оправиться после смерти жены. Поддавшись на их уговоры, отец двоих дочерей-подростков решается вновь начать жить полной жизнью.

Пятница, 13 ноября

 
Сезон8
NBC
Чёрный список The Blacklist

драма, боевик

В ролях Джеймс Спейдер, Меган Бун, Диего Клаттенхофф, Гарри Дж. Ленникс, Райан Эгголд, Ильфенеш Хадера

Создатель Джон Бокенкамп

Рэймонд Реддингтон — один из самых разыскиваемых преступников в мире — без сопротивления сдаётся в вашингтонской штаб-квартире ФБР. На допросе он заявляет, что собирается помочь Бюро с арестом опаснейших криминальных умов, но сотрудничать почему-то согласен исключительно с агентом Элизабет Кин, совсем недавно принятой в ряды ФБР.

Видео

Воскресенье, 15 ноября

 
Сезон4
Netflix
Корона The Crown

драма

В ролях Клер Фой, Мэтт Смит, Виктория Хэмилтон, Ванесса Кирби, Джон Литгоу, Николас Роу

Создатель Питер Морган

Сериал основан на пьесе Питера Моргана «Аудиенция» (2013) и посвящён закулисью королевского двора в годы правления молодой Елизаветы II. Сюжет повествует о всевозможных личных и политических перипетиях в жизни обитателей Букингемского дворца на фоне мировых событий второй половины XX века.

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