Новые сериалы 9–15 ноября: «Учительница», «Корона» и другие

В сериалах недели две более или менее заметные премьеры — финансовая драма «Индустрия» от кабельного канала HBO и драма об отношениях «Учительница» от видеосервиса Hulu с Кейт Марой в главной роли. В рядах возвращающихся в эфир проектов значатся ветеран «Чёрный список» от NBC и драма о королевской семье «Корона» стримингового сервиса Netflix.
драма
В ролях Набхаан Ризван, Приянга Бурфорд, Дэвид Джонсон, Конор Макнилл, Фрейя Мэйвор, Синна Могул
Создатель Майки Дон, Конрад Кей
Очередная драма о том, как люди готовы порвать друг другу глотки, только бы добраться до тёплого местечка и выстроить свою карьеру, пусть даже и на костях конкурентов. События, где сойдутся персонажи всех гендеров, сексуальных девиаций, оттенков кожи и пагубных зависимостей, разворачиваются в банковской сфере. Современны корпоративный мир во всей его «красе».
Канал HBO презентует собственную производственную драму о жестоком мире финансов. Правда, в отличие от тех же «Миллардов», главными героями оказываются молодые и амбициозные профессионалы, которым только предстоит доказать свою состоятельность в безжалостной гонке за успехом.
Вторник, 10 ноября
драма
В ролях Кейт Мара, Ник Робинсон, Эшли Цукерман, Шейн Харпер, Дилан Шмид, Адам Дэвид Томпсон
Создатель Ханна Фидель
Многосерийная адаптация одноимённого фильма Ханны Фидель расскажет о преподавательнице средней школы, вступившей в противозаконные сексуальные отношения с одним из своих учеников. Разочаровавшаяся в браке молодая Клэр совсем недавно преподаёт английский в провинциальной школе в Техасе, где учится успешный старшеклассник Эрик. Попытка сбежать от одиночества приводит Клэр прямиком в объятия школьника.
Кейт Мара и Ник Робинсон играют заклеймённых законом и общественностью любовников — учительницу и ученика — в многосерийной версии полнометражной драмы Ханны Фидель. Вероятно, мини-сериал послужит благому делу более полного раскрытия персонажей и их взаимоотношений, но вряд ли подарит сюжету принципиально новую концовку.
Среда, 11 ноября
драма
В ролях Джесси Спенсер, Тейлор Кинни, Чарли Барнет, Моника Рэймунд, Лорен Джерман, Имонн Уолкер
Создатель Майкл Брандт, Дерек Хаас
Многие согласятся, что быть пожарным крайне опасно. Вот и в чикагской Пожарной части № 51 работа медиков и пожарных очень трудна. Лишь они способны бежать навстречу опасности, когда остальные люди, наоборот, стараются убежать от неё как можно дальше. Ответственность такой работы не проходит бесследно и влечёт за собой потери и расставания.
драма
В ролях Ник Гелфусс, Яя Дакоста, Колин Доннелл, Торри Девито, Брайан Ти, Рейчел Дипилло
Создатель Дерек Хаас, Майкл Брандт, Мэтт Олмстед, Дик Вульф
В центре повествования — личная и профессиональная жизнь работников больницы в Чикаго, штат Иллинойс. Сериал является спин-оффом «Пожарных Чикаго» и «Полиции Чикаго».
детектив, драма, криминал
В ролях Джейсон Бех, София Буш, Джесси Ли Соффер, Патрик Флугер, Джон Седа, Ларойс Хоукинс
Создатель Дерек Хаас, Майкл Брандт
Сериал является спин-оффом «Чикагских пожарных». В центре сюжета работники полицейского департамента Чикаго, в частности две группы полицейских, которые тесно взаимодействуют, находясь на разных ступенях власти.
драма, боевик, криминал
В ролях Шемар Мур, Стефани Сигман, Кенни Джонсон, Дэвид Лим, Патрик Ст. Эсприт, Лина Эско
Создатель Аарон Рахсаан Томас
Процедурал повествует о том, как лейтенанту полицейского спецназа (S.W.A.T.) поручают возглавить отряд вышколенных профессионалов с крутым нравом и отсутствием щепетильности при выполнении заданий. Свежесформированная команда — последняя надежда городских властей на восстановление правопорядка в Лос-Анджелесе.
Четверг, 12 ноября
драма, романтический
В ролях Патрик Демпси, Эллен Помпео, Сандра О, Джастин Чэмберс, Чандра Уилсон, Джеймс Пикенс мл.
Создатель Шонда Раймс
В центре сюжета жизнь интернов, врачей и прочего персонала больницы «Сиэтл Грейс», где разворачивается основное действие сериала.
драма, криминал, детектив
В ролях Маришка Харгитей, Кристофер Мелони, Ричард Белцер, Дэнн Флорек, Мишель Хёрд, Стефани Марч
Создатель Дик Вулф
Телесериал является первым спин-оффом сериала «Закон и порядок». Сериал рассказывает о детективах элитного подразделения под названием «Специальный корпус». Эллиот Стэйблер и Оливия Бенсон, которая была рождена в результате изнасилования, расследуют самые тяжёлые преступления, совершённые на сексуальной почве.
драма
В ролях Джейна Ли Ортис, Джейсон Джордж, Грей Деймон, Альберто Фрезза, Барретт Досс, Даниэль Савре
Создатель Стэйси Макки
В центре повествования — сплочённая команда героических борцов с огнём, работающая в пожарной станции № 19 города Сиэтла. Сериал расскажет об их тяжёлых и опасных буднях, а также взаимоотношениях внутри коллектива.
комедия, семейный
В ролях Уолтон Гоггинс, Макензи Мосс, Руби Джей, Майя Линн Робинсон, Омар Бенсон Миллер, Микаэла Уоткинс
Создатель Билл Мартин, Майк Шифф
Группа закадычных друзей и члены семьи решают помочь Уэйду оправиться после смерти жены. Поддавшись на их уговоры, отец двоих дочерей-подростков решается вновь начать жить полной жизнью.
Пятница, 13 ноября
драма, боевик
В ролях Джеймс Спейдер, Меган Бун, Диего Клаттенхофф, Гарри Дж. Ленникс, Райан Эгголд, Ильфенеш Хадера
Создатель Джон Бокенкамп
Рэймонд Реддингтон — один из самых разыскиваемых преступников в мире — без сопротивления сдаётся в вашингтонской штаб-квартире ФБР. На допросе он заявляет, что собирается помочь Бюро с арестом опаснейших криминальных умов, но сотрудничать почему-то согласен исключительно с агентом Элизабет Кин, совсем недавно принятой в ряды ФБР.
Воскресенье, 15 ноября
драма
В ролях Клер Фой, Мэтт Смит, Виктория Хэмилтон, Ванесса Кирби, Джон Литгоу, Николас Роу
Создатель Питер Морган
Сериал основан на пьесе Питера Моргана «Аудиенция» (2013) и посвящён закулисью королевского двора в годы правления молодой Елизаветы II. Сюжет повествует о всевозможных личных и политических перипетиях в жизни обитателей Букингемского дворца на фоне мировых событий второй половины XX века.