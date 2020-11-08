Новые сериалы 9–15 ноября: «Учительница», «Корона» и другие

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HBO

Очередная драма о том, как люди готовы порвать друг другу глотки, только бы добраться до тёплого местечка и выстроить свою карьеру, пусть даже и на костях конкурентов. События, где сойдутся персонажи всех гендеров, сексуальных девиаций, оттенков кожи и пагубных зависимостей, разворачиваются в банковской сфере. Современны корпоративный мир во всей его «красе».

Канал HBO презентует собственную производственную драму о жестоком мире финансов. Правда, в отличие от тех же «Миллардов», главными героями оказываются молодые и амбициозные профессионалы, которым только предстоит доказать свою состоятельность в безжалостной гонке за успехом.