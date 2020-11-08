Неделя сериалов на КГ — главные новости 2–8 ноября

«Локи» продлят на второй сезон, а бога обмана сделают бисексуалом. Всё в соответствии с каноном.
Темнокожая звезда «Бэтвумен» демонстрирует обновлённый костюм на видео. Правда, пока без главного опознавательного знака — роскошной причёски афро.
Геи, темнокожая элита и другие прелести эпохи Регентства в тизере мелодрамы Шонды Раймс «Бриджертоны». Netflix готовит зрителям подарочек на Рождество.
Hulu попрощался с хоррор-антологией «Касл-Рок» на втором сезоне. Стивена Кинга на телевидении и без того хватает.
Стивен Амелл предлагал воскресить Оливера Куина и снять девятый сезон «Стрелы». Исключительно ради спасения Arrowverse от последствий карантина.
Жена Джеффри Дина Моргана сыграет супругу Нигана в 10 сезоне «Ходячих мертвецов». Один из ближайших эпизодов посвятят Люсиль.
Крутой техасский рейнджер Джаред Падалеки вещает о долге и семье в первом промо-ролике сериала «Уокер». Премьеру ждите в начале 2021 года.
Шоураннер «Декстера» обещает: в продолжении не обойдётся без новых жертв. Потому что серийный убийца не может противостоять своей натуре.
Стало известно, когда начнутся съёмки третьего сезона «Академии Амбрелла». Но официального продления по-прежнему не было.
Второй сезон «Ведьмака» снова на паузе из-за COVID-19. Когда вернутся к производству, пока неизвестно.