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Геймплейный трейлер Praey for the Gods — похожего на Shadow of the Colossus экшена Одни на дне: Дженнифер Лав Хьюитт и Эрик Робертс сыграют в кошмарном семейном фильме Demon's Souls — показ геймплея Marvel’s Avengers продалась значительно хуже ожиданий Неделя сериалов на КГ — главные новости 2–8 ноября
СЕРИАЛЫ
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 2–8 ноября
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в ноябре

9 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
10 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
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15 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

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4Телеовощи – 365: Настоящий андеграунд
 
16Лазер-шоу «Три дебила» – 435: «Ведьмы» и вся правда о расизме
 
22Ноль кадров в секунду – 341: Нет, но да
 
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