Неделя сериалов на КГ — главные новости 2–8 ноября

«Локи» продлят на второй сезон, а бога обмана сделают бисексуалом. Всё в соответствии с каноном.

Темнокожая звезда «Бэтвумен» демонстрирует обновлённый костюм на видео. Правда, пока без главного опознавательного знака — роскошной причёски афро.

Геи, темнокожая элита и другие прелести эпохи Регентства в тизере мелодрамы Шонды Раймс «Бриджертоны». Netflix готовит зрителям подарочек на Рождество.

Hulu попрощался с хоррор-антологией «Касл-Рок» на втором сезоне. Стивена Кинга на телевидении и без того хватает.

Стивен Амелл предлагал воскресить Оливера Куина и снять девятый сезон «Стрелы». Исключительно ради спасения Arrowverse от последствий карантина.

Жена Джеффри Дина Моргана сыграет супругу Нигана в 10 сезоне «Ходячих мертвецов». Один из ближайших эпизодов посвятят Люсиль.

Крутой техасский рейнджер Джаред Падалеки вещает о долге и семье в первом промо-ролике сериала «Уокер». Премьеру ждите в начале 2021 года.

Шоураннер «Декстера» обещает: в продолжении не обойдётся без новых жертв. Потому что серийный убийца не может противостоять своей натуре.

Стало известно, когда начнутся съёмки третьего сезона «Академии Амбрелла». Но официального продления по-прежнему не было.