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Первоисточник: vk.com Прямая ссылка на новость:

Объявлена дата премьеры «Осенних визитов» по роману Сергея Лукьяненко (свежий тизер)

Студия Cinema Code Production опубликовала свежий тизер сериала «Осенние визиты» по одноимённому роману писателя-фантаста Сергея Лукьяненко. Все любопытствующие смогут посмотреть первую серию экранизации совершенно бесплатно уже на следующей неделе — онлайн-премьера состоится на YouTube-канале студии 30 декабря.

Восьмисерийный проект рассказывает о навестивших мир людей таинственных Визитёрах. Могущественные иномиряне ведут между собой нешуточную борьбу за право определить дальнейший путь развития человечества. И без жертв их противостояние, конечно, не обходится.

За экранизацию романа отвечают поклонники творчества Лукьяненко из Владивостока. Необходимый производственный бюджет собрали благодаря успешно завершившейся краудфандинговой кампании на платформе Planeta.ru.

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