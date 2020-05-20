 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Тимоти Олифант появится во втором сезоне «Мандалорца» Вся правда о Щиничиро Ватанабэ «Бэтмен» Мэтта Ривза, «Шазам! 2» и «Флэш» сменили дату премьеры из-за COVID-19 Warzone — анонс «королевской битвы» для Call of Duty Задайте вопрос авторам Pathfinder: Kingmaker
4
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Шахматы, змеи и пауки в открывающих титрах «Осенних визитов» — сериала по роману Сергея Лукьяненко

Студия Cinema Code Production опубликовала свежий видеоролик — открывающие титры сериала «Осенние визиты» по одноимённому роману писателя-фантаста Сергея Лукьяненко. О дате премьеры пока ничего не сообщается.

Восьмисерийная экранизация рассказывает о пожаловавших в наш мир таинственных Визитёрах, воюющих между собой за право определить дальнейший путь развития человеческого рода. И без жертв эта борьба, конечно, не обходится.

Для создания сериала, производством которого занимаются поклонники из Владивостока, была запущена кампания по сбору средств на известной краудфандинговой платформе Planeta.ru. К концу февраля создателям удалось собрать желаемые 600 тыс. рублей. Сбор закрыт на 622 тыс., и теперь лишь осталось дождаться объявления даты выхода.

4 Обсудить
Темы
 
Видео Осенние визиты
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Сериал «Осенние визиты» по роману Сергея Лукьяненко обзавёлся первым официальным тизером
 
По «Осенним визитам» Сергея Лукьяненко во Владивостоке снимут сериал
 
Во Владивостоке снимают экранизацию «Осенних визитов» Сергея Лукьяненко

Тоже интересно

 
Кино «Люди Икс: Тёмный феникс» — второй трейлер заключительной части серии
 
Кино Студия Fox переносит премьеру «Дэдпула 2», а «Гамбит» теряет режиссёра
 
Кино «Мстители: Война бесконечности» поставили рекорд по предпродажам билетов
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 350: «Мстители: Финал» и прочее
 
Кино Дэйв Батиста записался в «Армию мертвецов» Зака Снайдера
 
Кино По Дэмерон, Чубакка и Финн на новом кадре из фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороНоль кадров в секунду (аудио)
СкороЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)

Выйдут в мае

 
21 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
22 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
22 ПтЕВА (аудио)
23 СбТелеовощи (аудио)
24 ВсТелеовощи (видео)
24 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
25 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
27 СрНоль кадров в секунду (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
2ЕВА
 
 
6Телеовощи – 340: Тариф 2 ГБ
 
15Ноль кадров в секунду – 316: Возвращение Насти
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 405: Конспирология и бытие во время пандемии
 
6ЕВА – 372: Дерёвня на заморозках
 
0Ноль кадров в секунду – 316: Возвращение Насти
 
11Телеовощи – 339: Как правильно кадрить мужиков
 
4Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 98: Inside Xbox Series X
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 404: Первая посткарантинная кинопремьера
 
3Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru