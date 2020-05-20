Шахматы, змеи и пауки в открывающих титрах «Осенних визитов» — сериала по роману Сергея Лукьяненко

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Студия Cinema Code Production опубликовала свежий видеоролик — открывающие титры сериала «Осенние визиты» по одноимённому роману писателя-фантаста Сергея Лукьяненко. О дате премьеры пока ничего не сообщается.

Восьмисерийная экранизация рассказывает о пожаловавших в наш мир таинственных Визитёрах, воюющих между собой за право определить дальнейший путь развития человеческого рода. И без жертв эта борьба, конечно, не обходится.

Для создания сериала, производством которого занимаются поклонники из Владивостока, была запущена кампания по сбору средств на известной краудфандинговой платформе Planeta.ru. К концу февраля создателям удалось собрать желаемые 600 тыс. рублей. Сбор закрыт на 622 тыс., и теперь лишь осталось дождаться объявления даты выхода.