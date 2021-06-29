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Молодой Гандольфини в роли молодого Тони Сопрано в полнометражном приквеле «Клана Сопрано» (трейлер)

«Множественные святые Ньюарка», полнометражный приквел культового «Клана Сопрано» о юности всеми любимого мафиози, обзавёлся официальным трейлером. В роли молодого Тони Сопрано — Майкл Гандольфини, продолживший дело отца. Компанию ему составят Рэй Лиотта, Вера Фармига, Джон Бернтал, Билли Магнуссен, Лесли Одом-младший, Кори Столл, Алессандро Нивола и Джон Магаро.

Действие сюжета развернётся в 60-е годы прошлого века во времена ньюаркских беспорядков, когда итальянцы и афроамериканцы постоянно устраивали кровавую баню. Срежиссировал кино Алан Тейлор («Тор 2», «Терминатор: Генезис»). Создатель оригинального сериала Дэвид Чейз тоже при деле — он написал сценарий совместно с Лоуренсом Коннером, надежда получить на выходе что-то годное крайне сильна.

Фильм выйдет одновременно в кинотеатрах и на HBO Max уже 1 октября.

Теги
ВидеоМножественные святые НьюаркаКлан Сопрано
Комментарии (13)

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