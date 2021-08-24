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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Президент Showtime объяснил, почему финал «Бесстыдников» обошёлся без Эмми Россам

Источник: Showtime

Одна из главных причин фанатской любви (чистой и непорочной) к «Бессытдникам», Эмми Россам, покинула сериал после девятого сезона. Тогда инициатива исходила от актрисы, которую, как говорили, не удовлетворил новый размер гонорара, сильно уступавший тому, что получал Уильям Х. Мэйси. Несмотря на это, зрителей до последнего не покидала надежда, что Фиона вернётся хотя бы ради финала — этого не случилось.

Однако, судя по словам президента Showtime Гари Левина, никакой размолвки не было и участие Россам в последнем сезоне обсуждалось на полном серьёзе — увы, слишком насыщенный рабочий график актрисы не позволил это осуществить.

В том, что касалось Эмми, не было чёткого понимания, но всегда была надежда, что она вернётся. У неё был контракт с Universal, и она получила собственный мини-сериал. И мы просто не смогли сопоставить графики. Джон Уэллс пытался, а он в этом лучший.

Эмми была прекрасна в сериале, но, я думаю, после её ухода он также процветал. Это были великолепные 11 сезонов, и я буду скучать по «Бесстыдникам».

А ведь мы почти поверили.

Помимо Россам и Уильяма Х. Мэйси в сериале Уэллса снимались Эмма Кинни, Джереми Аллен Уайт, Итан Каткоски, Шанола Хэмптон, Стив Хоуи, Камерон Монахэн, Кристиан Айзиа, Ноэль Фишер и Кейт Майнер.

«Бесстыдники» попрощались со зрителями весной этого года.

Теги
Бесстыдники
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