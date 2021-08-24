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У Билла не было шансов — знойная Моника Левински в новом трейлере «Американской истории преступлений»

Третий сезон «Американской истории преступлений» с подзаголовком «Импичмент» обзавёлся свежим трейлером, и всем известная история заиграла новыми красками — всё благодаря Райану Мёрфи, за десять набившему руку в телеантологиях. На сей раз в центре истории окажется 42-й президент США Билл Клинтон и простая стажёрка Белого дома Моника Левински.

Роль невинной жертвы домогательств примерила на себя Бини Фелдштейн, в оскандалившегося главу государства перевоплотился Клайв Оуэн, а муза Мёрфи Сара Полсон вновь стала тем, кто попытался взять правосудие в свои руки — ей досталась партия Линды Трипп.

Компанию этим троим на экране составили Иди Фалько (Хилари Клинтон), Коби Смолдерс, Марго Мартиндейл, Билли Айкнер, Аннали Эшфорд, Дэн Баккедаль, Колин Хэнкс, Элизабет Ризер, Таран Киллэм и Энтони Грин.

Премьера третьего сезона «Американской истории преступлений» намечена на 7 сентября.

Теги
ВидеоАмериканская история преступлений
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Источник фотографий: Depositphotos

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