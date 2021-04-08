Звёзды «Бесстыдников» попрощаются со зрителями в стиле Галлагеров

В благодатную пору ставших новой нормой онлайн-посиделок творческая команда многосерийного ветерана «Бесстыдники» порадует своих многочисленных поклонников специальной информационной панелью, которая состоится сразу же по окончании заключительного эпизода сериала.

Онлайн-мероприятие проведут вечером 11 апреля в виртуальном семейном гнезде Галлагеров под соответствующим названием GalagherHouse.com. Тут после финала сериала обсудить с фанатами одиннадцатилетнюю эпопею сериала соберутся участники основного актёрского состава: Уильям Х. Мэйси, Джереми Аллен Уайт, Итан Каткоски, Шанола Хэмптон, Стив Хоуи, Эмма Кинни, Камерон Монахэн, Кристиан Айзиа, Ноэль Фишер и Кейт Майнер. Шоураннер Джон Уэллс, конечно, тоже будет присутствовать.

Соответствующим объявлением поделился официальный твиттер-аккаунт сериала Showtime: