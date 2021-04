Звёзды «Бесстыдников» попрощаются со зрителями в стиле Галлагеров

В благодатную пору ставших новой нормой онлайн-посиделок творческая команда многосерийного ветерана «Бесстыдники» порадует своих многочисленных поклонников специальной информационной панелью, которая состоится сразу же по окончании заключительного эпизода сериала.

Онлайн-мероприятие проведут вечером 11 апреля в виртуальном семейном гнезде Галлагеров под соответствующим названием GalagherHouse.com. Тут после финала сериала обсудить с фанатами одиннадцатилетнюю эпопею сериала соберутся участники основного актёрского состава: Уильям Х. Мэйси, Джереми Аллен Уайт, Итан Каткоски, Шанола Хэмптон, Стив Хоуи, Эмма Кинни, Камерон Монахэн, Кристиан Айзиа, Ноэль Фишер и Кейт Майнер. Шоураннер Джон Уэллс, конечно, тоже будет присутствовать.

Соответствующим объявлением поделился официальный твиттер-аккаунт сериала Showtime:

CANCEL ALL YOUR SUNDAY PLANS. We're going out Gallagher style.

????: 9/8c: #Shameless series finale.

????: 10/9c: https://t.co/Z8htxVwINQ virtual experience & panel discussion with the cast and Executive Producer John Wells. pic.twitter.com/XbEK1l0ypn