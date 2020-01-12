Таков путь

Возникает ощущение, что «Мандалорца» снимали втайне от высшего руководства Диснея и от Кэтлин Кеннеди в частности, хоть она и числится среди продюсеров проекта. Иначе трудно объяснить отсутствие в сериале дерьма, которым наполнены номерные эпизоды. И пока они клепали убогие сиквелы и ненужные спин-оффы, горстка энтузиастов подарила зрителям настоящие «Звёздные войны».



Авторы пошли по совершенно иному пути, нежели их коллеги-бракоделы из большого кино. Они не стали эксплуатировать и унижать старых героев, чтобы новые выгодно смотрелись на их фоне, не вешали лапшу на уши по поводу воссоздания атмосферы классической трилогии, даже не кичились возвращением к куклам и живым декорациям. За дело явно брались люди, знакомые с материалом и хотевшие рассказать хорошую историю. Не всё вышло безупречно, но первый сезон «Мандалорца» получился на порядок лучше, чем все выходившие на большом экране фанфики.



Атмосфера космического вестерна, локальная история о маленьких людях, решающих свои проблемы, — довольно смелое решение, которое может понравиться не всем. Если по поводу вестерна мало у кого возникнут претензии — классическая трилогия, по сути, им и была, то снижение накала эпичности нехарактерно для «Звёздных войн». И когда речь идёт о большом кино, такие выходки непростительны: кому интересно наблюдать за разборками трёх землекопов на фоне галактических войн? Но в рамках сериала это прекрасно работает, позволяя почувствовать, что далёкая-далёкая галактика не вращается вокруг семьи Скайуокеров и разборок джедаев с ситхами. Рассказ о простых людях, живущих в непростые времена, полезен для проработки мифологии и погружения в вымышленный мир, а именно этого последнее время не хватает фанатам саги.



Большая часть показанных миров — галактическое захолустье. Такой выбор локаций позволяет экономить на декорациях и графике, что в рамках сериала не вызывает возмущения. Если бы речь шла о многомиллионном блокбастере, очередная планета-пустыня наводила бы на мысли о жадности и творческой импотенции создателей; но в истории об охотнике за головами, скрывающемся от таких же головорезов, это вполне естественное решение. Конечно, спрятаться можно и на нижних уровнях Корусканта, но кто в здравом уме туда сунется, тем более с ребёнком на руках?



Персонажи не поражают своей глубиной, а актёры явно не стремятся к высоким наградам, но это едва ли портит сериал. Поначалу трудно понять, почему главный герой внезапно ставит на кон всё, дабы спасти ребёнка, но к финалу сезона это становится предельно ясно. Выросший сиротой, он не хотел такой судьбы невинному младенцу, а ненависть к Империи, разрушившей его дом, укрепила решимость нарушить планы бывшего работодателя. И всё это без получасовых рефлексий и длительных разговоров.



Порой кажется, что герои очень уж быстро устанавливают эмоциональные связи. Такое ощущение, что с фермером Куиллом и наёмницей Карой Дюн главный герой знаком уже не один год, хотя в общей сложности провел с ними не больше пары недель. Но это перестаёт казаться неестественным, когда понимаешь, что в их мире человека, который не стреляет тебе в спину, можно смело называть другом.



Некоторые решения весьма странные. Часть останется на совести авторов, другая же целиком и полностью вина нового канона, чьим смрадным духом периодически веет в сериале. Если запрет мандалорцев снимать шлемы выглядит просто странной прихотью авторов (помнится, Джанго Фетт ходил без него и чувствовал себя неплохо); AT-ST, тупо шагающий в канаву вместо того, чтобы накрыть огнём всю видимую площадь, кажется недоработкой, то другие моменты существенно портят впечатление. Косяки авторов при желании можно объяснить. Фетиш на шлемы может быть особенностью конкретной группы мандалорцев, а не народа в целом, либо это правило появилось после геноцида, устроенного Империей, как способ конспирации. Управлять шагоходом могли плохо квалифицированные кадры, либо по каким-то причинам они были вынуждены экономить боезапас. Другие проблемы игнорировать сложнее.



Можно закрыть глаза на то, что очередной персонаж без обучения может управлять Силой. В конце концов, существовала империя Раката или раса ситхов, да и некоторые животные способны использовать Силу по наитию. Даже мгновенное исцеление можно принять, хоть это и выглядит откровенным колдунством, но в истории «Звёздных войн» творились чудеса и похлеще. А вот события, которые произойдут через пару десятков лет после действия сериала, игнорировать не получится. Потому, что бы ни делали герои в последующих сезонах, это будет обесценено новейшей трилогией, и попытки мандалорца отдать ребёнка джедаям или любые другие способы наладить его жизнь теряют смысл.



Сериал продлён на второй сезон, потому скоро мы узнаем, хватит ли Джону Фавро сотоварищи таланта вытащить «Звёздные войны» из ямы, в которую франчайз продолжают заталкивать миньоны Кэтлин Кеннеди.