Путь искупления (Сезон 3, серии 1–2)

История сурового наёмника и его приёмного сына временно покинула нас на моменте выбора, который Люк Скайуокер поставил перед Грогу: взять световой меч Йоды и пойти по пути джедаев или выбрать броню и вернуться к тому, кто перебил за него половину галактики. Спросить у ребёнка: учиться или отправиться в приключение? Дайте-ка подумать!



В третьем сезоне у Мандалорца новый космический корабль. Его создание показано в спин-оффе «Книга Бобы Фетта» с одной из самых крутых героинь этой истории — механиком Пелли Мотто (Эми Седарис). Почти лёгким движением руки ни на что не годная груда металлолома превратилась в первоклассный истребитель. Он быстрее, выше, сильнее и вообще всем кораблям корабль, но на горизонте обозримых миссий нет. Не до них пока. Дин Джарин (Педро Паскаль) нарушил мандалорское кредо и хочет всё исправить.



Перед началом третьего сезона это было невозможно, а продолжение проекта дало главному герою надежду на искупление. Для некоторых мандалорцев разговоры об отступничестве смешны, но Мандо — ортодоксальный сектант, и для него существует только один путь.



Ну, практически. Главная идея «Мандалорца» в том, что ради детей мы пойдём на всё. Все наши принципы, идеалы и всё что угодно полетит к чертям, когда самое дорогое окажется под угрозой. Никто не воспринимает Дина Джарина как отрицательного персонажа, ведь он такой любящий отец.



«Мандалорец» — один из тех великих проектов, который нравится всем или почти всем. Он совершенно обезоруживающий. Можно было бы сказать, что так зрители сериала закрывают свои гештальты недолюбленности, но это только часть правды. «Мандалорец» сделан с душой, и это чувствуется. В нём копотливо проработаны важные для поклонников космооперы детали. Сериал стоит в стороне от других проектов «ЗВ», но не так, как «Андор», ещё один успешный сериал по этой вселенной, который смог обойти «Мандалорца» по просмотрам. В первоначальной замкнутости удалось наскрести простор для реабилитации франчайза.



На первых порах, когда в успех проекта, кроме Джона Фавро, мало кто верил, а «Звёздные войны» чуть ли не хоронили, «Мандалорец» должен был стать сериалом-опровержением. Нести посыл, мол, ребята, не списывайте нас со счетов! Сериал вернул нам магию «Звёздных войн», но к третьему сезону были опасения, что проект устанет, расслабится в духе: «А чего напрягаться? Нас и так все любят». Можно выпускать что угодно, и фанаты будут пищать от радости. Но Фавро обещал, что впереди долгий путь. История спасения за два сезона почти исчерпала себя. Мы поняли, как работают отношения Грогу и Мандалорца, а дальше-то что?



Изобретая себя заново, сериал погружает зрителей в мир других мандалорцев, но не слишком глубоко. Обряд посвящения прерывает одно очень эффектное появление. Можно начать задаваться вопросом, как такая глыба могла относительно незаметно добраться до мелководья, но потом очень вовремя в кадре появляется Грогу и заставляет забыть про какие-то там хрестоматийные законы физики.



В третьем сезоне много времени уделено персонажу Бо-Катан (Кэти Сакхофф). По сюжету она пережила крах былых амбиций и проживает почти невыносимый период гиперкомпенсации. Трудно сказать, что будет дальше, но пока все её реплики сводятся до «ты наивен и ничего не понимаешь», «я тебя спасла (дважды минут за 15) и вообще я дочь короля», «ты жив благодаря мне, без меня ты не справишься» и «эй, Грогу, твой отец бесполезен, а вот я!..» Мандалорец, в свою очередь, вздыхает о том, как Бо-Катан права.



В целом, неудивительно. В прошлом сезоне Мандо помешал Бо-Катан прибрать к рукам Тёмный меч, но сколько можно злиться? В общем, аудитории её словно навязывают. Как говорится, а что вы знаете об агрессивном маркетинге? Lucasfilm, если тебя взяли в заложники, моргни два раза.



Проект такого высокого уровня может показать сильного женского персонажа и не за счёт принижения других. Яркий пример — Кара Дюн. Джине Карано не требовалось самоутверждаться, чтобы все поняли, как она крута. Или мандалорка-кузнец (Эмили Суоллоу), которая одобрила искупительный квест Мандо в шахты. Она явный лидер, но без поведения дивы. Или та же Пелли Мотто, виртуозно манипулирующая Мандалорцем покруче всех перечисленных.



Что касается Грогу, за время обучения у Люка он стал пошустрее. В третьем сезоне минималистичный спектр эмоций персонажа чуть расширили. Если в первых сезонах в некоторые моменты он выглядит марионеткой, которую забыли включить, сейчас кажется более осознанным и вовлечённым в приключения. Скажем, когда Осока Тано объясняла его сложные внутренние метания, это выглядело притянутым за уши, а теперь может претендовать на достоверность. В былые времена Грогу было не отправить метнуться за помощью, а в третьем сезоне он расшвыривает монстров во все стороны и управляет космическим кораблём. Растёт!



Антагонисты первых эпизодов третьего сезона «Мандалорца» не слишком серьёзные. Либо проходные, либо это было только знакомство, и по ходу развития сюжета они ещё дадут о себе знать. Главное, чтобы их можно было разглядеть в темноте. Шахты Мандалора, конечно, не просто так назвали шахтами, но всё же хотелось бы что-то видеть на экране, помимо сумерек.



Фраза «нет места лучше дома» в качестве лейтмотива сезона не так уж и плоха. Ностальгия по утраченной монархии, возможно, не самый прогрессивный подход во вселенной, где стремятся покончить с Империей, но посмотрим, куда это приведёт. То, что Мандалорец сдал в своих авторитетных позициях, в общем, тоже отчасти логично. Как и любой почти единственный в своём роде, он лишён конкурентов. Мы никогда не знали, лучший он или худший представитель своего рода — в данном случае, своей религии. Третий сезон расширяет точку зрения, контекст и даёт новую перспективу видения. Словом, развивается до небывалых для «Мандалорца» масштабов. Таков путь.