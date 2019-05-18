Mahk-cha!

Сет Макфарлейн не имеет репутации визионера или мастера сложных сюжетов, как Снайдер или Нолан. Его многолетняя работа для FOX над сериалами Family Guy и American Dad создала ему реноме среднесортного комедианта довольно либеральных взглядов. Другая сторона личности мистера Макфарлейна оставалась не особо известной. Сет — романтик, фанат «Звёздного пути», гуманист и большой энтузиаст науки. «Орвилл» получился больше про это, чем про комедию.



Итак, что такое «Орвилл»? Это оммаж «Звёздному пути»: космоопера про экипаж звездолёта (слово «экипаж» — ключевое), который бороздит просторы более-менее научно обоснованного космоса в поисках приключений. Приключения эти, как правило, несут какую-то мораль, служат эволюции персонажей сериала или исследуют научно-фантастический концепт. Или всё вместе, потому что традиционный формат космической оперы подразумевает наличие в серии двух-трёх сюжетных веток.



Понятно, что нынче на экране довольно много научной и не очень фантастики. Тем не менее, «Орвилл» подкупает одной очень редкой на современном экране чертой — он наполнен оптимизмом. Пока все вокруг стараются переплюнуть друг друга в серьёзности и драматичности, «Орвилл» выдаёт здоровый позитив и показывает вселенную, в которой хочется жить. Комедия и юмор не являются главной целью сериала. В первых эпизодах шутки служат скорее уловкой, призванной отвлечь внимание боссов телеканала и продемонстрировать очередную «комедию от Макфарлейна». Как только необходимость в фасаде отпадает, сериал превращается в «Звёздный путь» здорового человека. С одной поправкой.



Экипаж «Орвилла» отнюдь не лучший в Галактике, а сам корабль — далеко не флагман. В то время как в типичных космооперах герои один другого круче и каждый является сияющим образцом для подражания, личный состав «Орвилла» гораздо более реалистичен в своём поведении. У них свои недостатки, запоминающиеся черты, они могут валять дурака, но когда работа требует — они компетентны. Будучи частью военизированной структуры, члены экипажа могут за себя постоять и не особо теряются в кризисных ситуациях — униформа на них не для красоты. Адекватность главных героев порой достигает невиданных для телевидения уровней.



То же самое можно сказать и о графической сторона вопроса. Макфарлейн собрал отборную команду специалистов по компьютерным и практическим спецэффектам. Результатом стала очень чистая и яркая картинка, в которой видны все детали. От моделей (настоящие миниатюры) кораблей и компьютерных пейзажей захватывает дух. Грим инопланетян превосходный, а когда во втором сезоне авторы смогли накопить достаточно денег, нам выдают едва ли не лучшую сцену космической битвы пятилетки.



Является ли «Орвилл» безупречным? Отнюдь, не все истории попадают в цель на 100%, не все шутки хороши, не все эпизоды заставляют сидеть на краешке кресла. Является ли «Орвилл» хорошим сериалом? Категорически да. Он ставит планку качества, ниже которой отныне попадать должно быть стыдно любому. Качественные сквозные сюжетные линии, проработка персонажей, графика, юмор и драма, музыка — всё хорошо настолько, насколько вообще может быть с таким бюджетом. И даже больше, поскольку в ряде эпизодов зрители будут приятно удивлены появлению приглашённых звёзд. «Орвилл» чрезвычайно тяжело воспринимать в отрыве от «Звёздного пути», но если вы не знаете наизусть все серии, из которых «Орвилл» берёт те или иные сюжетных элементы, то просмотр сериала доставит удовольствие. Главное помнить, костюмы из фольги — это такая стилизация.