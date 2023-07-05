Я — это ты (Сезон 1, серии 1–2)

Скруллы, конечно, ребята бедовые. В новом сериале Marvel «Секретное вторжение» они залегли на дно в России, вынашивая коварный план по порабощению Земли. Ник Фьюри вернулся (в широком смысле) домой и со всех сторон слышит, что уже не тот и не способен противостоять глобальной угрозе. Но бывших шпионов не бывает — уж он-то докажет, что ещё в строю!



Ведь, как мы помним, Фьюри — шпион с большой буквы. У его секретов есть секреты.



На первый взгляд, сюжет «Секретного вторжения» оригинальностью не блещет, но в сериалах Marvel эры Disney+ бывало и не такое. Если тайная миссия скруллов — отжать Землю у ничего не подозревающих людей, то цель номер один марвеловских сериалов (за исключением, понятное дело, создания контента для стриминга) — превратить неактуальных персонажей MCU в промо-материал для продвижения будущих крупных проектов студии. В итоге вместо того, чтобы получить заслуженные сольники, «старые» герои обзаводятся ими номинально, по факту отыгрывая роль фона для своих куда менее харизматичных замен.



«ВандаВижн» подводил к сиквелу «Доктора Стрэнджа», где была представлена новая супергероиня Америка Чавес. В «Локи» показали несколько версий бога обмана от офисного клерка до аллигатора (кому нужно такое счастье в перспективе, конечно, сразу и не скажешь), а ещё там распоясалась мультивселенная, позже показанная в «Человеке-пауке: Нет пути домой». В сериале «Женщина-Халк» на смену Брюсу Беннеру пришли Дженнифер Уолтерс и Скаар, а в «Соколином глазе» представили Эхо и Кейт Бишоп.



«Секретное вторжение», по сути, нужен студии только для того, чтобы не от хорошей жизни несколько раз перенесённую картину «Марвелы» хоть кто-то посмотрел. Фильм «Капитан Марвел» вышел в 2019-м, сцена после титров в «Человеке-пауке: Вдали от дома» со скруллами — тогда же. Была и сцена после титров в сериале «ВандаВижн» в 2021 году, но в любом случае про скруллодраму зрителям не мешало бы напомнить.



Миссия выполнена.



Правда, даже если большую часть сериала персонаж Сэмюэла Л. Джексона будет собираться с силами, у него ещё была возможность проявить себя в сиквеле, а с героиней Коби Смолдерс в сериале получилось некрасиво. Предположим, столько лет ждать возможности расширения истории Марии Хилл, чтобы что? Линия персонажа, возможно, оборвалась на традиционном русском празднике (если кто-то не узнал, это был День народного единства).



Конечно, мы люди привычные, видели и не такое, но всё-таки. Шапки-ушанки, серьёзно? В сериале от них просто не отбиться. Они буквально везде! В первом эпизоде есть зачем-то снятый фрагмент в ночном клубе, где шапки-ушанки носят все. Опять же, нам не привыкать, что Россия в зарубежных проектах выглядит как в период СССР, бандитских 90-х или в народных сказках, но собрать всё вместе? Просто тысяча и один способ показать, как же мощно студии нет дела.



Справедливости ради, не только на представление русских. Например, сыгравший Шан Чи Симу Лю критиковал консультанта «Лунного рыцаря», из-за которого Итан Хоук, сыгравший злодея Артура Хэрроу, неправильно произносил реплики на мандаринском диалекте. Возможно, для большей части аудитории деталь незаметная, но нанять одного внятного эксперта, чтобы не обижать людей неподлинным представлением их культуры, не то чтобы неподъёмное дело, но этим никто не занимается, и это проясняет отношение к аудитории.



Все шесть эпизодов «Секретного вторжения» снял Али Селим, а за сценарий отвечали те, для кого этот сериал чуть ли не первый в карьере. Ну, возможно, за исключением Кайла Брэдстрита — он работал над сериалами «Борджиа» и «Мистер Робот». Звучит многообещающе. Сценарий «Секретного вторжения» может показаться неплохим — поначалу, а потом до боли предсказуемым. Русских выставляют дикими расистами («Чернокожий американец в поезде Москва — Варшава? Здесь больше шансов встретить инопланетянина». «Ты собираешься гулять по ночной Москве? Ты будешь выделяться».) или показывают матрёшку на пол-улицы, или кокошники-баранки-балалайки в центре города, или ещё что-нибудь, дающее понять, что никто из создателей проекта в России никогда не был. Обычно мы не выглядим как болельщики чемпионата мира по футболу 2018 года. Даже по меркам национального праздника всё это выглядит максимально нереалистично.



В этом проблема. Адекватно представить инопланетян Marvel может (за исключением способности менять облик, они ничем не отличаются от людей), а русских — нет. Даже представленный не так давно очень крутой персонаж Елены Беловой в MCU говорит с русским акцентом, которым можно убивать — а она шпионка! Понятно, что это сделано для того, чтобы подчеркнуть происхождение героини, но выглядит странно и нелогично…



Ну да что уж там, мы здесь собрались не ради старой доброй развесистой клюквы. Её вообще можно не воспринимать всерьёз, скажем, в третьем сезоне «Пацанов», потому что в сатирическом проекте, где у французского персонажа стоп-слово «Венсан Кассель», достаётся всем. Но «Секретное вторжение», где не пара эпизодов, а весь проект так или иначе связан с Россией, всё это многообразие кринжа оправдать просто нечем.



В итоге на старте проекта что мы имеем? Глобальный план скруллов уничтожить человечество, натравив друг на друга Россию и США с одной стороны, и текущее террористическое поведение инопланетян — с другой. Потенциал шпионского триллера, который пока не раскрыт, но, возможно, всё ещё впереди. Систематический намёк на неравенство — Фьюри нет-нет да и вписывается в диалоги вроде «Таким, как мы, всё даётся сложнее, пока привилегированные бездарности процветают!». Интересные персонажи: прекрасная Оливия Колман, не теряющая шарма даже в жутком провинциальном магазине, куда её занесло сюжетом, или дебютная роль в MCU Эмилии Кларк.



За исключением представления русских как агрессивных, дремучих, не вылезающих из кокошников людей, и максимально неудачного времени релиза в целом, старт «Секретного вторжения» вполне удался. Но здесь как с любимой игрой мамы Ника Фьюри: «Скажи мне то, чего я не знаю». Впрочем, первый сериал Пятой фазы Marvel может нас удивить. А может и нет — масштабу сюжетной линии одноимённого комикса проект явно уступает. С другой стороны, как мы помним, Фьюри — шпион с большой буквы. У его секретов есть секреты. Остаётся надеяться, всё ещё…