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Ты

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Изображая жертву (1–5 серии)

Полный литературной любви и сталкерской эстетики сериал «Ты» два сезона на мягких лапах подбирался к стриминговой вершине, в начале третьего свергнул с престола рейтингов Netflix «Игру в кальмара», триумфально шёл, эпически завершился — а потом что-то пошло не так.

Четвёртый сезон почти перестал опираться на книги (если честно, он всегда был «по мотивам», но не до такой степени), Джо сбежал в Париж, переехал в Лондон, чтобы в стиле героев Агаты Кристи расследовать убийство в запертой комнате.

Этот сериал сломался?

О, нет! «Ты» же был одним из лучших проектов Netflix. Главный герой, кажется, и сам это понимает. Думает: «Я в детективе. Низшей литературной форме». Джо больше не работает в книжном, он профессор (ведь так просто с левыми документами без опыта стать преподом в чужой стране, но допустим). Ведёт курс о революции в американском рассказе, пытается бросить старые маньячные привычки. Когда не получается, винит всех вокруг, а себя выставляет жертвой.

Такие полумеры проект до добра не доведут. Раз уж снимаете про одержимого тихоню с кредо «вижу цель — не вижу преград», так гните свою линию до конца. Как говорил Шерлок на BBC: «Включите воображение!». Убийства никогда не приносили главному герою радости, но и совесть его не мучила. Он устранял людей с фантазией. Убирал лишнее со своего пути к очередной Самой Большой Любви. Пожалуй, для маньяка-интроверта Джо даже слишком влюбчив, но эта его черта — единственный двигатель сюжета.

Была. Концепт этой истории в том, что Джо идёт по протоптанной дорожке: одержимый парень возводит на пьедестал будущих жертв, а потом разочаровывается в них и избавляется от ложного наваждения. Иными словами, зацикленность на женщине и оправдание своей монструозной сути — на этом стоит сериал «Ты», но к четвёртому сезону исполнитель главной роли Пенн Бэджли попросил шоураннеров свернуть эту лавочку, потому что хочет быть верен своей жене, а в интервью раскритиковал Netflix за романтизацию серийных убийц. Можно сказать, двух зайцев убил. Зайцев, на которых держался проект, но да что уж там.

Но тогда зачем соглашаться на роль, которая противоречит творческим убеждениям, а потом подгонять персонажа под себя? В наше время стало неактуально, ну, знаете… играть?

Неважно, всё это время Бэджли вывозил сериал на себе практически в одиночку, пока не появилась Виктория Педретти (Любовь) — оно и понятно, у неё в этом проекте ещё более одержимый персонаж. Дженна Ортега сыграла в «Ты» эпизодическую, но запоминающуюся роль. Между её героиней и Джо сложилась интересная динамика. В четвёртом сезоне, к сожалению, опереться не на кого. Всё новое окружение Джо гиперклишировано.

Взять ту же Кейт. Неудовлетворённая ледяная стерва (это не субъективная оценка, это буквально сюжетные характеристики), великую загадку внутреннего мира которой Джо разгадывает добрую половину сезона, хотя там и разгадывать нечего. Трудное детство. Холодная мать и проблемы с папочкой. Гениально! Мы бы ни за что не догадались.

И раз уж сюжет переехал в Лондон, то надо проехаться по классовой системе — и раз уж мы в детективе, то Эркюль Пуаро начинает расследование. Будто с самого начала не ясно, кто заварил эту овсяную кашу.

Ну, и чтобы собрать полный набор штампов, одну из студенток Джо сделали Мэри Сью. Зумер, впереди планеты всей. Знает о литературе больше главного героя, почти никогда не спит, учит разговорному русскому, объясняет структуру детективов (низшая литературная форма, помните?) Агаты Кристи, а Джо неиронично поражён — спрашивает совета, удивляется. И даже не тому, что это за дичь. В первых сезонах он переигрывал и уничтожал персонажей куда серьёзнее, но какие у него шансы выстоять против обязательной программы?

Хотелось показать сильного женского персонажа? Да без проблем. Надо вписать в сюжет по всем фронтам неотразимую героиню, способную перещеголять отрицательного персонажа? Так хоть сделали бы это убедительно. С Лав же получилось.

Современные стриминговые проекты продолжают отдаляться от стремления к творческому высказыванию, окончательно уходя в попытки сведения величин с учётом трендов. Сейчас нельзя просто рассказать историю. Нужно добавить социальной значимости и скормить мораль даже там, где её быть не может — как здесь. Мы же в чёртовом сериале про серийного убийцу!

Но не это главное. Проект удерживал не кровавыми и постельными сценами, а ходом мыслей главного героя. «Ты» поглупел, превратившись из приличного психологического триллера в сериал для подростков. А ведь ещё в третьем сезоне создатели проекта смогли показать очень крутую сюжетную динамику в условиях сонного пригорода с инстамамами и библиотекаршами. Одни сцены приёма, скажем так, особенной пары у семейного психолога сняты просто невероятно, и даже второстепенные персонажи проработаны до мельчайших подробностей.

Раньше «Ты» нельзя было обвинить в банальности. Не подумайте, он и сейчас не так плох. Проект держится на достаточно высоком уровне, он стал смотреться менее выигрышно на фоне самого себя в прошлом. Возможно, не стоит нагнетать. Вышла только половина сезона, и у всей этой аристократической темы ещё есть время разогнаться, но пока не похоже на то, что это в перспективе. Маньяк стал жертвой — сработало однажды, но повторы утомительны.

Сценаристы сами дали характеристику четвёртому сезону «Ты», вложив её в уста Джо: «Сериал „Корона“, снятый Гаем Ричи». И перехвалили себя, но, возможно, это просто старая добрая английская вежливость.

   
   
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Катерина Воскресенская
4 марта 2023
 
Оценка автора
Стерильно
Читательский рейтинг
90%
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