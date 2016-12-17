 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
         
 
 
Ноль кадров в секунду. Выпуск 139: Штурмовая меткость Две рецензии и отзывы на фильм «Пассажиры» «Чужой: Завет» — первый кадр и постеры Обзор за 100 секунд (с сестрой!). Выпуск 25: «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» Авторы драмеди «Это мы» занялись сценарием ситкома «Как я встретила вашего папу»
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
2

Джулия Робертс снимется в телеэкранизации бестселлера Марии Семпл

Джулия Робертс решила не отставать от моды и вслед за коллегами по цеху снимется в многосерийном проекте в жанре комедийной драмы. Киноактриса сыграет главную роль в мини-сериале — экранизации романа-бестселлера Марии Семпл Today Will Be Different.

Это история об одном дне из жизни Элеанор Флуд. Однажды главная героиня решила, что пора привести свою жизнь в порядок и начать с повседневных мелочей, которыми она раньше пренебрегала. Однако на пути её благих намерений встают притворившийся больным сын, вечно где-то пропадающий супруг и бывший коллега, так некстати собравшийся опубликовать мемуары с подробностями, которые могут наделать много шума.

Семпл, работавшая сценаристом в «Замедленном развитии», лично займётся адаптацией литературного первоисточника и выступит исполнительным продюсером мини-сериала. Джулия Робертс числится продюсером. Производственным процессом заведует Annapurna Pictures.

2 Обсудить

Похожие материалы

 
Netflix планирует воскресить «Иерихон»
 
«Бессильные» от NBC обзавелись датой премьеры
 
Номинанты SAG Awards

Тоже интересно

 
Кино Анимированный постер фильма «Терминатор. Генезис»
 
Аниме Лучшее аниме 2014 — Голосование
 
Кино Подкаст на колёсах. Выпуск 30: «Неуловимые»
 
Трейлер «Готэм»
 
Кино Подозрительные лица. Выпуск 8: Оскар 2016
 
«Светлячок» — тизер мультсериала
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Игровая индустрия заработала 91 миллиард долларов в 2016 году, мобильные платформы лидируют Forza Motorsport 7 - исполнительный директор Fanatec раскрыл новую часть в серии Майкл Пактер: Nintendo Switch - самая легкая для разработки консоль этого поколения Nintendo 3DS обогнала PS2 по общим продажам в Японии Слух: в Red Dead Redemption 2 будет несколько игровых персонажей
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2016 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика