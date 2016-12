Джулия Робертс снимется в телеэкранизации бестселлера Марии Семпл

Джулия Робертс решила не отставать от моды и вслед за коллегами по цеху снимется в многосерийном проекте в жанре комедийной драмы. Киноактриса сыграет главную роль в мини-сериале — экранизации романа-бестселлера Марии Семпл Today Will Be Different.

Это история об одном дне из жизни Элеанор Флуд. Однажды главная героиня решила, что пора привести свою жизнь в порядок и начать с повседневных мелочей, которыми она раньше пренебрегала. Однако на пути её благих намерений встают притворившийся больным сын, вечно где-то пропадающий супруг и бывший коллега, так некстати собравшийся опубликовать мемуары с подробностями, которые могут наделать много шума.

Семпл, работавшая сценаристом в «Замедленном развитии», лично займётся адаптацией литературного первоисточника и выступит исполнительным продюсером мини-сериала. Джулия Робертс числится продюсером. Производственным процессом заведует Annapurna Pictures.