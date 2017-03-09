Homefront: The Revolution — трейлер весеннего обновления

Homefront: The Revolution — игра от издателей с уникально плохим чувством времени и места. Сначала её выпустили недоработанной, словно хотели во что бы то ни стало успеть потонуть под градом таких релизов, как The Division, Uncharted 4: A Thief’s End, DOOM и Overwatch. Но авторы тогда не сдались. Они засели за ремонт, доработку и расширение своего проекта, а потом решили применить довольно-таки логичный ход по привлечению внимания публики — выпустить бесплатную демо-версию, содержащую всю первую зону одиночной части и полный доступ к кооперативному режиму «Сопротивление». И когда же это демо появится? Тогда же, когда и последнее дополнение к игре — сегодня.

Потому что месяц, когда выходят Horizon: Zero Dawn, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Ghost Recon Wildlands, NieR: Automata и Mass Effect: Andromeda — самое время для попыток убедить публику дать второй шанс уже провалившейся прошлогодней «песочнице».

...А ведь в Deep Silver признавали, что одной из главных причин провала Homefront: The Revolution было плохо выбранное время. Всё-таки признавать ошибки и делать из них выводы — принципиальное разные навыки.