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ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

«Идеальный пиксель» — сайт о ретро-играх

Самые внимательные читатели «КГ-Портала» давно заметили, что некто Михаил Судаков окончательно свихнулся на ретро-играх. Круглые сутки играет в Dizzy, пишет про него новости, даже умудряется всё это дело стримить — а ему, на минуточку, уже 39 лет. Ах да, ещё он почему-то пишет о себе в третьем лице — определённо, пора звать докторов.

Но поскольку болезнь эта вряд ли излечима, а писать про ретро означенному Судакову хочется чуть ли не каждый день, он решил не мучить своей одержимостью дорогих читателей и открыть аж целый сайт, посвящённый такому важному делу, — «Идеальный пиксель». Там будет всё-всё-всё про ретро-игровую индустрию, ну а до «КГ» будут доходить лишь самые большие и важные новости.

На самом деле, «Идеальный пиксель» уже несколько недель как функционирует в рабочем режиме, просто не был доступен для публики. Но сейчас — можно заходить, умиляться отсутствующему дизайну, читать про игры для ZX Spectrum, NES, SNES, Sega Mega Drive, Commodore 64, NeoGeo и других 8-битных и 16-битных платформ, ну и, конечно же, активно участвовать в обсуждении новостей.

Так что заносите адрес http://idpixel.ru в закладки — другие источники информации про ретро-игры вам, вероятно, больше не понадобятся.

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Сериалы
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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