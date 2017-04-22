Приготовьтесь израсходовать весь месячный запас нецензурных выражений за одну секунду! У нас есть новые официальные даты выхода всех «Аватаров».

Просто вспомните, что первоначально первый сиквел должен был выйти в декабре 2014 года (потом его передвинули на 2016), а потом ещё раз. Месяц назад режиссёр Джеймс Кэмерон рассказал, что они не укладываются в премьерную дату в 2018 году.

Сиквелы продолжат историю Джейка, Нейтири и их детей, как они и всей семьёй будут бороться с новыми волнами инопланетных захватчиков (читай — с людьми). Главные роли исполнят Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Стивен Лэнг и Сигурни Уивер. Над сценариями работали Рик Джаффа, Аманда Сильвер, Джош Фридман, Шейн Салерно и Кэмерон.

«Аватар» вышел в 2009 году и собрал $ 2,7 млрд.

Производство стартует осенью в Новой Зеландии, предположительно Кэмерон будет снимать все четыре части сразу. Ну хотя дал бы письменную гарантию, что «Аватар 2», «Аватар 3», «Аватар 4» и «Аватар 5» натурально займутся любовью с вашими глазами.

Будет очень смешно, когда и новый график окажется невыполнимым.