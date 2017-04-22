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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Новые премьерные даты «Аватаров», первый сиквел выйдет в 2020 году

Приготовьтесь израсходовать весь месячный запас нецензурных выражений за одну секунду! У нас есть новые официальные даты выхода всех «Аватаров».

  1. «Аватар 2» — 18 декабря 2020
  2. «Аватар 3» — 17 декабря 2021
  3. «Аватар 4» — 29 декабря 2024
  4. «Аватар 5» — 19 декабря 2025

Просто вспомните, что первоначально первый сиквел должен был выйти в декабре 2014 года (потом его передвинули на 2016), а потом ещё раз. Месяц назад режиссёр Джеймс Кэмерон рассказал, что они не укладываются в премьерную дату в 2018 году.

Сиквелы продолжат историю Джейка, Нейтири и их детей, как они и всей семьёй будут бороться с новыми волнами инопланетных захватчиков (читай — с людьми). Главные роли исполнят Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Стивен Лэнг и Сигурни Уивер. Над сценариями работали Рик Джаффа, Аманда Сильвер, Джош Фридман, Шейн Салерно и Кэмерон.

«Аватар» вышел в 2009 году и собрал $ 2,7 млрд.

Производство стартует осенью в Новой Зеландии, предположительно Кэмерон будет снимать все четыре части сразу. Ну хотя дал бы письменную гарантию, что «Аватар 2», «Аватар 3», «Аватар 4» и «Аватар 5» натурально займутся любовью с вашими глазами.

Будет очень смешно, когда и новый график окажется невыполнимым.

26 Обсудить
Темы
 
Аватар 2
 
Rengaro
Лучший комментарий
+28

Джеймс, Джеймс, Джеймс, что ты с нами делаешь, Джеймс? Многие уже умерли, так и не дождавшись твоих новых "Аватаров", ты в курсе этого, Джеймс? Прошло уже почти десять лет, немало людей ушло от нас за это время навсегда. Теперь ты говоришь, что должно пройти еще три года, но можем ли мы хотя бы в этот раз тебе верить? Сколько еще людей должно умереть, прежде чем ты в самом деле что-то нам покажешь, Джеймс?
 10 мартаДжеймс Кэмерон подтвердил, что «Аватар 2» не выйдет в 2018 году 15 февраля«Аватар 2» станет семейной сагой 30 январяБессмысленные реплики Джеймса Кэмерона и Райана Джонсона 8 сентября 2016 годаДжеймс Кэмерон раскрыл основной сюжет «Аватара 2» и его продолжений 19 апреля 2016 годаДжеймс Кэмерон сразу снимет все «Аватары»
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