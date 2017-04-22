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КИНО
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Леонардо Дикаприо и Роберт Де Ниро могут сняться у Мартина Скорсезе

В прошлом году компания Imperative Entertainment за $ 5 млн приобрела права на экранизацию книги Дэвида Гранна Killers Of The Flower Moon: The Osage Murders And The Birth Of The FBI. Теперь предприятию срочно нужны голливудские игроки класса «А».

Для примера называют следующих людей: Мартина Скорсезе, Леонардо Дикаприо и Роберта Де Ниро. Самое интересное, что упомянутые индивиды заинтересованы в проекте.

Первоисточник рассказывает правдивую криминальную историю серии убийств в племени коренных американцев в штате Оклахома. И всё началось, когда в тех местах нашли богатые запасы нефти.

Заговоры, жадность и убийства так допекли федеральное правительство, что оно решило вмешаться. Книга также рассказывает о восхождении к вершинам власти Дж. Эдгара Гувера, который взял расследование под личный контроль и в конечном итоге сделал на нём имя.

Эрик Рот («Форрест Гамп») написал сценарий.

Удивительно, что столько времени потребовалось для сведения у режиссёра Скорсезе его двух любимых актёров — Лео и Бобби. После такого аттракциона все должны уйти домой с «Оскарами».

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