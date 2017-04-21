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ИГРЫ
 
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Call of Duty действительно возвращается во времена Второй мировой

Всё-таки слив не врал: новая часть бесконечной саги Call of Duty действительно вернёт серию к её истокам и когда-то задравшему всех сеттингу — Второй мировой. Правильно ли это? Достаточно ли публика отдохнула от игр про расстрел фашистов, чтобы вновь начать получать от этого бесконечно благого дела удовольствие? Посмотрим.

Полноценный анонс Call of Duty: WWII состоится уже 26 апреля в 20:00 по московскому времени. Пока же мы можем полюбоваться на единственный официально опубликованный арт и вспомнить,что разработкой новой игры занимается студия Sledgehammer Games, до сих пор выпустившая лишь одну часть серии — очень достойную Call of Duty: Advanced Warfare с Кевином Спейси. Авторы говорят, что провели 2,5 года за изучением всевозможных материалов, имеющих отношение ко Второй мировой, чтобы их игра получилась максимально правильной.

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Темы
 
Call of Duty: WWII (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 25 мартаСлухи о сеттинге новой Call of Duty от Sledgehammer Games
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Слухи о сеттинге новой Call of Duty от Sledgehammer Games

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