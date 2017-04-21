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«Паломничество» — трейлер

Остросюжетная историческая драма «Паломничество» обзавелась первым трейлером, неплохо передающим суровую атмосферу тягот средневековых паломников, которые ко всему прочему отягощены жизненно важной миссией.

События разворачиваются в Ирландии XIII века. Группа монахов отправляется в смертельно опасное путешествие по наводнённым язычниками и вооружёнными разъездами норманнов землям, чтобы доставить ценнейшее сокровище монастыря — святую реликвию — в Рим. Когда истинное назначение реликвии раскрывается, путешествие становится ещё более опасным — вера и преданность паломников подвергаются жесточайшим испытаниям.

В средневековом триллере Брендана Малдауни по сценарию Джэми Хэннигэна среди прочих снялись Джон Бернтал, Том Холланд и Ричард Армитедж.

В США премьерный показ картины состоится уже в это воскресенье — в рамках кинофестиваля Tribeca. О выходе фильма в отечественный прокат пока ничего не известно.

 
 
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Видео Паломничество
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