Джосс Уидон одержим главной героиней фильма «Бэтгёрл»

На премьере «Стражей галактики 2» нового режиссёра «Бэтгёрл» Джосса Уидона раскрутили на несколько комментариев по поводу фильма. Странно, что не сработал патентованный марвеловский DC-детектор:

Я одержим вопросом, почему молодая женщина настолько ожесточилась, что решила накинуть капюшон и плащ? Её родителей не убивали в тёмной аллее. В чём проблема? Что за человек такой, который не мотивирован детской травмой и выбирает для себя эту жизнь? Насколько же она должна быть целеустремлённой... Не могу прекратить думать о этом.

Не уверен, что нам нужна актриса с именем на главную роль. Один из таких случаев, когда сперва нужно найти Бэтгёрл, а потом пригласить её в фильм. Я ничего не имею против кинозвёзд, они — прекрасные люди. Но нужен очень правильный человек. Хотя всегда можно выбрать Вина Дизеля.

Джосс также напишет сценарий. Заинтересованность персонажем налицо, даже — небольшая маниакальная одержимость. Но это неплохо.