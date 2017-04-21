Пять студий пытаются стать прокатчиком «Бонда 25»

У «Бонда 25» очередная интрига — фильму нужен новый прокатчик.

Издание The New York Times пишет, что дистрибуция очередного эпизода может уйти следующим студиям: Warner Bros., Universal Pictures, 20th Century Fox, Annapurna и Sony. Удивлены отсутствием Paramount и Disney? У первых проблемы с финансами после нескольких провалов, ну а вторым это просто не очень нужно.

Правами на агента 007 владеют MGM и EON, у них был контракт с Sony на выпуск четырёх картин и он закончился с выходом «007: Спектр». Кстати, теперь они готовы сотрудничать только по одному фильму, чтобы не связывать себе руки.

Управленцы MGM и EON сейчас переживают сладкие времена, потому что все упомянутые компании пытаются произвести на них впечатление. К примеру, Sony продаёт своё глубокое знание франчайза: презентацию устроили на площадке фильма «Доктор Ноу», где всё и началось.

Говорят, что боссы Sony получали 25 процентов с прибылей и вкладывали 50 процентов в производство («007: Спектр» стоил $ 250 млн). Когда студию хакнули в 2014 году выяснилось, что прокатчик должен был заработать $ 38 млн, если бы «Спектр» собрал столько же сколько «007: Координаты „Скайфолл“», но он собрал на 20 процентов меньше.

Warner Bros., Universal Pictures и 20th Century Foх тоже могут похвастаться умением обращаться с крупными брендами.

«Бонд 25» всё ещё не решил вопрос с Дэниелом Крэйгом.