Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 222: Вся правда о Вине Дизеле

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Содержание
|00:02:17 —
|40 лет «Звёздным войнам»
|00:11:08 —
|«Звёздные войны: Последние джедаи» — тизер-трейлер
|00:18:06 —
|Очень просматриваемый трейлер «Тора 3»
|00:18:39 —
|Рон Ховард экранизирует мемуары Hillbilly Elegy
|00:22:18 —
|Трейлер «Взрывной блондинки»
|00:25:13 —
|Слухи киновселенной DC
|00:27:53 —
|Вин Дизель задушил спин-офф «Форсажа»
|00:32:21 —
|«Трансформеры: Последний рыцарь» — финальный трейлер
|00:33:42 —
|Экранизация нового фэнтези от автора «Как приручить дракона»
|00:34:38 —
|Джуд Лоу — молодой Дамблдор
|00:36:28 —
|Джош Бролин получил роль Кейбла в «Дэдпуле 2»
|00:38:20 —
|Трейлер «Телохранителя киллера»
|00:40:18 —
|Дольф Лундгрен сыграет злодея в «Аквамене»
|00:41:59 —
|Студия New Regency подобрала «Кузнечиковые джунгли» Эдгара Райта
|00:43:20 —
|Спин-офф «Лабиринта» от Федерико Альвареса
|00:45:14 —
|Сиквел «Поездки в Америку», который мы заслужили
|00:50:09 —
|Расширение киновселенной Universal
|00:53:50 —
|Рассказ Роберта Силверберга «Иголка в стогу времени» отправляется на большие экраны
|00:56:13 —
|Владимир Мединский хочет увеличить эффективность Фонда кино
|01:04:15 —
|«КГ» учит плохому
|01:05:58 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:23:10 —
|Интересные подробности создания «Чужого 3»
|01:28:53 —
|«Форсаж 8» (обсуждение со спойлерами)
|01:37:47 —
|Зачитываем отзывы и благодарим наших спонсоров
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