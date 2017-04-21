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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Студия Universal готовит сольное кино с персонажами Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтема из «Форсажа»

Студия Universal всерьёз взялась за разработку первого спин-оффа от серии фильмов «Форсаж». Главными героями станут персонажи Дуэйна «Слона» Джонсона и Джейсона Стэйтема. Архитекторы форсажной вселенной давно хотели запустить в производство отдельное кино и наконец-то задали себе цель.

Разработка находится на ранней стадии, но сценарий повесят на Криса Моргана — главного сочинителя сюжетов для всей серии. Идея проста, как лысина: спецагент Люк Хоббс и наёмник Декер Шоу сольются в непростом для себя альянсе. Мы не осуждаем.

Джонсон стал частью франчайза в «Форсаже 5», Стэйтем дебютировал в «Форсаже 6». Оба начинали, как антагонисты, но потом стали частью семьи. Всё очень жизненно и логично. Злые языки говорят, что совместная химия Дуэйна и Джейсона заставляет нервничать Дизеля, мол, в «Форсаже 8» у них была общая сцена после титров, но её убрали в последнюю минуту из-за плаксы Вина.

Недавно вышедшая часть уже собрала $ 685 млн.

Спин-офф очень пригодится «Форсажу», он позволит выгадать больше времени на придумывание «Форсажа 9», да и зрители успеют соскучиться. В недавнем интервью продюсеры признались, что хотят завершить серию после десятой части.

У нас даже есть готовое название для фильма — «Горбатый форсаж».

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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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