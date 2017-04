Больше года назад мы написали, что авторы серии Two Worlds начали разработку новой части, Two Worlds III, а что заблаговременно напомнить о франчайзе публике (и заработать денег на триквел, само собой), они планировали быстренько перетащить Two Worlds II на улучшенный движок и выпустить пару новых DLC к этой игре.

Ну, их план явно пошёл не так. Дополнение Two Worlds II: Call of the Tenebrae, которое обещали выпустить в июне 2016 года, только-только обзавелось чёткой датой выхода: 25 мая. Впрочем, у авторов есть логичное объяснение приключившейся задержке: они настолько увлеклись, что вместо небольшого DLC смастерили 10-часовое дополнение с новыми локациями, врагами и вооружением. Создатели настолько горды результатом, что продавать Call of the Tenebrae будут не только в виде DLC, но и в качестве самостоятельного продукта. Первый вариант, впрочем, предпочтительнее — он и стоит 10 долларов вместо 15, и графику оригинальной Two Worlds II обновит. А ещё можно будет приобрести сезонный пропуск, куда входят два сюжетных дополнения (второе издательство TopWare Interactive и студия Reality Pump надеются выпустить до конца года), пара наборов карт, внутриигровые предметы и другие бонусы.