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Первоисточник: store.steampowered.com Прямая ссылка на новость:

Outlast 2 — системные требования и трейлер

Студия Red Barrels обнародовала системные требования Outlast 2 и опубликовала пару трейлеров. Один посвящён их новому хоррору, а второй — сборнику Outlast Trinity, включающему в себя Outlast, Outlast: Whistleblower и Outlast 2.

Минимальные системные требования:

  • процессор уровня Intel Core i3-530 или AMD A8-6500;
  • 4 ГБ оперативной памяти;
  • видеокарта не хуже NVIDIA Geforce GTX 260 (1 ГБ) или ATI Radeon HD 4870 (1 ГБ);
  • 30 ГБ свободного места.

Рекомендованные системные требования Outlast 2:

  • процессор уровня Intel Core i5;
  • 8 ГБ оперативной памяти;
  • видеокарта не хуже NVIDIA GeForce GTX 660 (1,5 ГБ) или AMD Radeon HD 7850 (1,5 ГБ).

Outlast 2 рассказывает историю женатой пары журналистов, расследующих невероятное убийство неизвестной женщины. Игроки возьмут на себя роль Блейка Лангермэна — мужа и, по совместительству, оператора.

Выходит Outlast 2 уже совсем скоро: 25 апреля (28 для европейцев, играющих на консолях). Цена вопроса — $ 30, в то время как Outlast Trinity обойдётся желающим в $ 40.

Трейлер Outlast 2:

 
 

Трейлер Outlast Trinity:

 
 
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Темы
 
Видео Outlast 2 (PC, PlayStation 4, Xbox One) Outlast (PC, PlayStation 4) Outlast: Whistleblower (PlayStation 4, PC)
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Подкасты
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