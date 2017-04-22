Outlast 2 — системные требования и трейлер

Студия Red Barrels обнародовала системные требования Outlast 2 и опубликовала пару трейлеров. Один посвящён их новому хоррору, а второй — сборнику Outlast Trinity, включающему в себя Outlast, Outlast: Whistleblower и Outlast 2.

Минимальные системные требования:

процессор уровня Intel Core i3-530 или AMD A8-6500;

4 ГБ оперативной памяти;

видеокарта не хуже NVIDIA Geforce GTX 260 (1 ГБ) или ATI Radeon HD 4870 (1 ГБ);

30 ГБ свободного места.

Рекомендованные системные требования Outlast 2:

процессор уровня Intel Core i5;

8 ГБ оперативной памяти;

видеокарта не хуже NVIDIA GeForce GTX 660 (1,5 ГБ) или AMD Radeon HD 7850 (1,5 ГБ).

Outlast 2 рассказывает историю женатой пары журналистов, расследующих невероятное убийство неизвестной женщины. Игроки возьмут на себя роль Блейка Лангермэна — мужа и, по совместительству, оператора.

Выходит Outlast 2 уже совсем скоро: 25 апреля (28 для европейцев, играющих на консолях). Цена вопроса — $ 30, в то время как Outlast Trinity обойдётся желающим в $ 40.

Трейлер Outlast 2:

Трейлер Outlast Trinity: