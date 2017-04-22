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Warhammer 40,000: Dawn of War III — системные требования и релизный трейлер

Обещанный открытый бета-тест Warhammer 40,000: Dawn of War III стартовал, так что теперь все желающие могут заблаговременно понять, нравится ли им геймплей этой стратегии и хорошо ли она работает у них на компьютерах. И, к слову, об этом: мы ведь ещё не публиковали системные требования Dawn of War III? Исправляемся.

Минимальные системные требования:

  • четырёхъядерный процессор уровня Intel Core i3 с частотой 3 ГГц (для сетевых баталий 3 на 3 рекомендуется i5);
  • 4 ГБ оперативной памяти;
  • видеокарта не хуже NVIDIA GeForce 460 (1 ГБ) или AMD Radeon 6950 (1 ГБ);
  • 50 ГБ свободного места;
  • подключение к интернету (да, без него не будет работать даже сингл).

Рекомендованные системные требования Dawn of War 3:

  • четырёхъядерный процессор уровня Intel Core i5 с частотой 3 ГГц;
  • 8 ГБ оперативной памяти;
  • видеокарта не хуже NVIDIA GeForce 770 (2 ГБ) или AMD Radeon 7970 (2 ГБ).

Сама Warhammer 40,000: Dawn of War III выходит уже 27 апреля эксклюзивно на PC. Ну а пока те из вас, кто не любит участвовать в бета-тестах, могут ограничиться просмотром релизного трейлера:

 
 
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Видео Warhammer 40,000: Dawn of War III (PC)
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Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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