Обещанный открытый бета-тест Warhammer 40,000: Dawn of War III стартовал, так что теперь все желающие могут заблаговременно понять, нравится ли им геймплей этой стратегии и хорошо ли она работает у них на компьютерах. И, к слову, об этом: мы ведь ещё не публиковали системные требования Dawn of War III? Исправляемся.

Минимальные системные требования:

четырёхъядерный процессор уровня Intel Core i3 с частотой 3 ГГц (для сетевых баталий 3 на 3 рекомендуется i5);

4 ГБ оперативной памяти;

видеокарта не хуже NVIDIA GeForce 460 (1 ГБ) или AMD Radeon 6950 (1 ГБ);

50 ГБ свободного места;

подключение к интернету (да, без него не будет работать даже сингл).

Рекомендованные системные требования Dawn of War 3:

четырёхъядерный процессор уровня Intel Core i5 с частотой 3 ГГц;

8 ГБ оперативной памяти;

видеокарта не хуже NVIDIA GeForce 770 (2 ГБ) или AMD Radeon 7970 (2 ГБ).

Сама Warhammer 40,000: Dawn of War III выходит уже 27 апреля эксклюзивно на PC. Ну а пока те из вас, кто не любит участвовать в бета-тестах, могут ограничиться просмотром релизного трейлера: