 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Ноль кадров в секунду. Выпуск 157: Наталья с нами! Crackle обеспечил сериалу «Большой куш» второй сезон «Мгла» Стивена Кинга — трейлер и постер Bayonetta вышла на PC Лучшее аниме зимы 2017 — голосование
1
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Скорый релиз Farpoint и контроллера PS VR Aim

16 мая на PS4 выходит Farpoint — фантастический шутер, который Sony явно считает потенциальным системселлером для PlayStation VR. Недаром же Farpoint выпускают одновременно с PS VR Aim — новенький контроллер, предназначенный специально для шутеров.

Причём в отличие от своего предшественника, называвшегося Sharpshooter, PS VR Aim — это именно что контроллер, а не кусок пластика, куда можно засунуть Move. Помимо знакомого по Move светящегося шарика на конце, в PS VR Aim нашлось место всех кнопок и обоих стиков с Dualshock, равно как и встроенных сенсоров для отслеживания движений. Не факт, конечно, что многим пользователям захочется покупать новый контроллер для одной-единственной игры, но если всё-таки приспичит, то бандл из PS VR Aim и Farpoint обойдётся в $ 80 (отдельно Farpoint будет стоить чуть меньше полноценных дисковых релизов — $ 50).

Farpoint — дебютный проект студии Impulse Gear, основанной ветеранами индустрии специально ради разработки VR-игр. Сюжет игры закинет группу учёных, изучавших аномалию на Юпитере, в совершенно новый и куда более агрессивный мир, побег с которого будет сопровождаться отстрелом большого количества инопланетной фауны.

 
 
1 Обсудить
Темы
 
Видео Farpoint (PlayStation 4)
 16 июня 2016 годаТрейлер с E3-2016 игры Farpoint 30 октября 2016 годаТрейлер VR-хорроров для PlayStation VR
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
E3-2016: Конференция Sony (отчёт и подкаст)
 
Трейлер VR-хорроров для PlayStation VR
 
Даты выхода: Rain World, Rime, The Franz Kafka Videogame и другие

Тоже интересно

 
Кино Сценарий нового «Хищника» написан
 
Кино Расширенный отрывок фильма «Самый лучший день»
 
Аниме Лучшее аниме 2014 — Голосование
 
Кино Рецензия на фильм «Племя»
 
Аниме ЕВА-98
 
Кино Трейлер фильма «По следу»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика