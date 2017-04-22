Скорый релиз Farpoint и контроллера PS VR Aim

16 мая на PS4 выходит Farpoint — фантастический шутер, который Sony явно считает потенциальным системселлером для PlayStation VR. Недаром же Farpoint выпускают одновременно с PS VR Aim — новенький контроллер, предназначенный специально для шутеров.

Причём в отличие от своего предшественника, называвшегося Sharpshooter, PS VR Aim — это именно что контроллер, а не кусок пластика, куда можно засунуть Move. Помимо знакомого по Move светящегося шарика на конце, в PS VR Aim нашлось место всех кнопок и обоих стиков с Dualshock, равно как и встроенных сенсоров для отслеживания движений. Не факт, конечно, что многим пользователям захочется покупать новый контроллер для одной-единственной игры, но если всё-таки приспичит, то бандл из PS VR Aim и Farpoint обойдётся в $ 80 (отдельно Farpoint будет стоить чуть меньше полноценных дисковых релизов — $ 50).

Farpoint — дебютный проект студии Impulse Gear, основанной ветеранами индустрии специально ради разработки VR-игр. Сюжет игры закинет группу учёных, изучавших аномалию на Юпитере, в совершенно новый и куда более агрессивный мир, побег с которого будет сопровождаться отстрелом большого количества инопланетной фауны.