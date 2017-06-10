«Чёрная Пантера» — тизер

Йо! Мои братья в Marvel, также известные как «марггеры» (но это слово можем использовать только мы). Вот новая тема — супергеройское кино для реальных пацанов. История про то, как Чёрная Пантера становится Чёрным Властелином.

Ролик начинается не очень — с болтовни двух белых засранцев (пусть это даже замечательные актёры Фриман и Серкис). Но потом быстро набирает темп под правильный бит. Как вам Ваканда, мои дорогие марггеры? Натуральный Асгард, но с с богами правильного цвета кожи! А то, как мы дурим весь остальной мир, притворяясь отсталыми? Великолепная задумка!

Мало экшена, но мы не хотим смущать сопляков вроде Человека-паука или Тора.