Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 233: Было ваше, стало наше

-
- 9
- 4468
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $1539 из $2000
Ближайшая цель: Полностью отказываемся от рекламы в подкасте. Все целиПоддержать
Содержание
|00:01:22 —
|Трейлер фильма «Крым»
|00:10:16 —
|Джон Лэндис считает, что вселенная Marvel скатилась
|00:15:35 —
|Долгожданный ремейк «Гонки „Пушечное ядро“»
|00:16:14 —
|Трейлер «Коматозников»
|00:19:33 —
|Анонс экранизации фэнтези-бестселлеров The Land of Stories
|00:22:36 —
|Новости про «Бамблби» и «Трансформеров 6»
|00:29:13 —
|«Грань будущего 2» объяснит нелепую концовку первой части
|00:29:41 —
|Джоэл Шумахер ещё раз извинился за «Бэтмена и Робина»
|00:34:54 —
|Миф о Жан-Клоде Ван Дамме в «Хищнике»
|00:35:59 —
|«Тёмного феникса» снимет бывалый продюсер серии «Люди Икс»
|00:41:05 —
|Кевин Файги отрицает вражду между Marvel и DC
|00:42:51 —
|Первая часть короткометражки Нила Бломкампа
|00:44:38 —
|Джосс Уидон заменил Junkie XL Дэнни Эльфманом в «Лиге справедливости»
|00:51:40 —
|Е3 2017
|00:54:42 —
|Дюк Нюкем отправляется на киноэкраны
|00:57:07 —
|Том Круз испортил «Мумию»
|01:01:46 —
|Трейлеры: «Счастливого дня смерти», «Здравствуй, папа, Новый год 2»
|01:05:41 —
|«Джея и Молчаливого Боба 2» возможно придётся ещё подождать
|01:13:13 —
|149 минут трансформерного удовольствия
|01:17:36 —
|Эми Паскаль пристроила «Венома» в MCU
|01:23:21 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:34:50 —
|«Тачки 3» (обсуждение со спойлерами)
|01:43:35 —
|Юра о фильме «Его собачье дело»
|01:47:22 —
|Благодарим наших спонсоров
Скачивание