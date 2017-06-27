Студии наложат третье «Заклятие»

Расширенная кинематографическая вселенная «Заклятие» прирастёт триквелом.

На сценарий «Заклятия 3» вернётся Дэвид Лесли Джонсон — сценарист первого сиквела. Автор серии Джеймс Ван («Форсаж 7», «Аквамен») станет продюсером, чтобы избежать режиссуры.

Сюжет расскажет о новых приключениях реально существующих паранормальных исследователей Эда и Лоррейн Уоррен (Патрик Уислон и Вера Фармига).

Поговаривают, что серия наконец-то отойдёт от схемы «ещё один одержимый сверхъестественным злом дом и очередная напуганная семья». Ещё Ван несколько раз уточнял, что действие развернётся в восьмидесятые. Уоррены могут отправиться в Японию, был в их биографии и такой период.

Самое первое «Заклятие» стало платформой для запуска спин-оффов. В числе последних — ужастики «Монахиня» и «Проклятие Аннабель: Зарождение зла». Очень скоро суммарные сборы этого франчайза подберутся к миллиарду (сейчас — $ 895 млн). Кто в этом виноват? Не иначе, как злые духи.