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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Расплата» с Беном Аффлеком обзаведётся сиквелом

Студия Warner Bros. Pictures с радостью запускает в производство сиквел экшен-триллера «Расплата» (The Accountant).

Оказывается, что киношка стоила натуральные копейки — $ 44 млн и собрала $155,1 млн. Возвращаются все — режиссёр Гэвин О’Коннор, сценарист Билл Дюбюк и исполнители центральных ролей — Бен Аффлек и Джон Бернтал.

Ещё до выхода первого фильма главный постановщик верил, что изучать характер протагониста можно на протяжении нескольких частей. Также О’Коннор сильно радовался, что ему удалось раскрутить что-то оригинальное, а не экранизацию книги или комикса. Хотя сюжет про карающего злодеев аутиста-ассасина имел все признаки экранизации графической новеллы.

«Расплата» рассказывает историю математического гения Кристиана Вульфа (Аффлек), который подрабатывает аудитором для самых опасных преступных организаций. Когда ему «на хвост» садится отдел по борьбе с преступностью Министерства финансов во главе с Рэем Кингом Кристиан (Дж. К. Симмонс) решает найти себе законопослушного клиента и проводит аудит в компании по производству новейшей робототехники, где сотрудница финансового отдела обнаружила «нестыковочку» в миллионы долларов. Но стоит Кристиану взяться за счета и выйти на след, как в деле начинают появляться жертвы.

И не забываем, что Анна Кендрик.

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