 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
«Звёздный путь: Дискавери» получил дату выхода OpenIV под запретом — Take-Two убило программу по модификации GTA V Телевизионный спин-офф «Джона Уика» уже в работе «Яндекс.Такси» профинансирует кино про себя Tomorrow Studios и сценарист фильма «Тор: Рагнарёк» возьмутся за «Ковбоя Бибопа»
2
АНИМЕ
 
Прямая ссылка на новость:

Коротко об аниме: Коты и кролики

  • Сериал «Нора, принцесса и бродячий кот» (Nora to Ōjo to Noraneko Heart) стартует 12 июля, и в нём будет 12 серий.

  • Объявленный ранее OVA-эпизод сериала «Первая гяру» (Hajimete no Gal) будет поставляться на Blu-ray в комплекте с пятым томом манги, который выйдет 26 декабря.

  • 11 ноября в японских кинотеатрах начнут показывать спецэпизод сериала «Кролика заказывали?», который будет называться «Кролика заказывали? Моя дорогая сестра» (Gochūmon wa Usagi Desu ka?? ~Dear My Sister~). Делать его будет старая команда, но на новой студии doA.

  • Многострадальная полнометражка «Синий Уру» (Aoki Uru) от студии Gainax, анонсированная без малого четверть века назад, наконец-то будет запущена в производство в этом месяце (впрочем, подобные обещания мы слышали и в 1992-м, и в 1998-м, и в 2001-м, и последний раз в 2013-м).

  • К касту сериала «Кайто и Анса» (Kaito × Ansa) примкнул Дайске Оно (Себастьян в «Чёрном дворецком»). Он озвучит врага Кайто по имени Ю Курому.

  • Сериал «7 — верно, 3 — неверно» (Nana Maru San Batsu), страшно задолбавший своими объявлениями по одному сэйю за раз, обзавёлся сразу тремя новыми актёрами озвучания: Томоаки Маэно (Дзюничи Тачибана в «Амагами»), М.А.О (Ворона в «Дюрараре 2») и Аяне Сакура (Кайсей в «Восторженном семействе») сыграют Кунимицу Окуру, Юки Кодзуки и Чиаки Сонохару соответственно.

  • Третья полнометражка цикла «Космический линкор „Ямато“ 2202: Воины любви» (Uchū Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi) выйдет в японский прокат 14 октября.

  • К касту полнометражки «Хайкара-сан: Фильм» (Gekijōban Haikara-san ga Tōru Zenpen — Benio, Hana no 17-sai) и её продолжения присоединились Такахиро Сакурай (Сузаку в «Коде Гиасс»), Кадзуя Накаи (Дате Масамуне в «Сенгоку Басара»), Юуки Кадзи (Эрен в «Атаке на титана») и Асами Сето (Щоко в «Валврейве»). Они озвучат Тосея Аоэ (президент издательства «Дзёданща», где работает Бенио), Щинго Онидзиму (подчинённый Щинобу, сержант, отправленный в Сибирь), Ранмару Фудзиеду (актёр театра кабуки, играющий женские роли, друг детства Бенио) и Тамаки Китакодзи (близкая подруга Бенио).

2 Обсудить
Темы
 
Нора, принцесса и бродячий кот (Nora to Ōjo to Noraneko Heart) Первая гяру (Hajimete no Gal) Кролика заказывали? Моя дорогая сестра (Gochūmon wa Usagi Desu ka?? ~Dear My Sister~) Кайто и Анса (Kaito × Ansa) 7 — верно, 3 — неверно (Nana Maru San Batsu) Космический линкор „Ямато“ 2202: Воины любви (Uchū Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi) Хайкара-сан: Фильм (Gekijōban Haikara-san ga Tōru Zenpen - Benio, Hana no 17-sai) Синий Уру (Aoki Uru)
 22 июняКоротко об аниме: Повара и велосипедисты
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
КиноСериалы Телеовощи. Выпуск 161: Пастор Шлак
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 98
 
Кино Трейлер фильма «Агенты А.Н.К.Л.»
 
ЕВА-172: Проблемы с памятью
 
ЕВА-115: Прогресс внушительных размеров
 
Кино «Чёрная Пантера» — постер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика