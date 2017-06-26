Коротко об аниме: Коты и кролики

Сериал «Нора, принцесса и бродячий кот» (Nora to Ōjo to Noraneko Heart) стартует 12 июля, и в нём будет 12 серий.

Объявленный ранее OVA-эпизод сериала «Первая гяру» (Hajimete no Gal) будет поставляться на Blu-ray в комплекте с пятым томом манги, который выйдет 26 декабря.

11 ноября в японских кинотеатрах начнут показывать спецэпизод сериала «Кролика заказывали?», который будет называться «Кролика заказывали? Моя дорогая сестра» (Gochūmon wa Usagi Desu ka?? ~Dear My Sister~). Делать его будет старая команда, но на новой студии doA.

Многострадальная полнометражка «Синий Уру» (Aoki Uru) от студии Gainax, анонсированная без малого четверть века назад, наконец-то будет запущена в производство в этом месяце (впрочем, подобные обещания мы слышали и в 1992-м, и в 1998-м, и в 2001-м, и последний раз в 2013-м).

К касту сериала «Кайто и Анса» (Kaito × Ansa) примкнул Дайске Оно (Себастьян в «Чёрном дворецком»). Он озвучит врага Кайто по имени Ю Курому.

Сериал «7 — верно, 3 — неверно» (Nana Maru San Batsu), страшно задолбавший своими объявлениями по одному сэйю за раз, обзавёлся сразу тремя новыми актёрами озвучания: Томоаки Маэно (Дзюничи Тачибана в «Амагами»), М.А.О (Ворона в «Дюрараре 2») и Аяне Сакура (Кайсей в «Восторженном семействе») сыграют Кунимицу Окуру, Юки Кодзуки и Чиаки Сонохару соответственно.

Третья полнометражка цикла «Космический линкор „Ямато“ 2202: Воины любви» (Uchū Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi) выйдет в японский прокат 14 октября.