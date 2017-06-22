Коротко об аниме: Повара и велосипедисты

Третий сезон «Кухни Сомы» (Shokugeki no Sōma) начнёт выходить в октябре.

Сериал «Правитель Хроноса» (Jikan no Shihaisha) стартует 7 июля.

К касту сериала «Саюки: Взрывная перезарядка» (Saiyuki Reload Blast) присоединились Юуки Кадзи (Эрен в «Атаке на титана») и Нарухи Нанао (Селла в «Судьбе: Девочке-волшебнице Илии»). Они озвучат Тамуру (юноша из западной деревни) и Рей (повредившаяся рассудком деревенская жительница, мужа которой убил призрак). Аниме стартует 5 июля.

Второй сезон сериала «Серебряный страж» (Gin no Guardian) стартует в январе 2018-го.

У сериала «7 — верно, 3 — неверно» (Nana Maru San Batsu) ещё одно кастинговое пополнение: Тацухиса Судзуки (Бан в «Семи смертных грехах») озвучит персонажа по имени Такуми Ниина.