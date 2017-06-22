Коротко об аниме: Повара и велосипедисты

Третий сезон «Кухни Сомы» (Shokugeki no Sōma) начнёт выходить в октябре.
Сериал «Правитель Хроноса» (Jikan no Shihaisha) стартует 7 июля.
К касту сериала «Саюки: Взрывная перезарядка» (Saiyuki Reload Blast) присоединились Юуки Кадзи (Эрен в «Атаке на титана») и Нарухи Нанао (Селла в «Судьбе: Девочке-волшебнице Илии»). Они озвучат Тамуру (юноша из западной деревни) и Рей (повредившаяся рассудком деревенская жительница, мужа которой убил призрак). Аниме стартует 5 июля.
Второй сезон сериала «Серебряный страж» (Gin no Guardian) стартует в январе 2018-го.
У сериала «7 — верно, 3 — неверно» (Nana Maru San Batsu) ещё одно кастинговое пополнение: Тацухиса Судзуки (Бан в «Семи смертных грехах») озвучит персонажа по имени Такуми Ниина.
Сериал «Малолетние бездельники» (Tsuredure Children) тоже получил пачку новых сэйю: Сейичиро Ямащита (Какеру Нарусе в «Оранж»), Акари Кито (Хироми в «Городе, в котором нет только меня»), Дайске Оно (Джотаро Куджо в «Безумных приключениях ДжоДжо 2») и Маая Учида (Хадзиме Ичиносе в «Гачамэн: Толпы») сыграют Чиаки Учимару, Кану Иидзиму, Хидеки Юкаву и Сацуки Сасахару.
Спокон «Слабак педальный» (Yowamushi Pedal) получит четвёртый сезон. Но это не точно (про это написал в твиттере аниматор Хироюки Хориучи, но официального подтверждения пока не было).