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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Планы студии Sony на будущее общей с Marvel вселенной

Издание The Hollywood Reporter, набравшись храбрости, углубилась в планы студии Sony по созданию комиксоидной вселенной на базе Человека-паука вместе со студией Marvel (пусть последняя об этом даже не подозревает).

Первым делом удалось выяснить, что фильм «Веном» от режиссёра Рубена Флейшера с Томом Харди в главной роли обзавёлся антагонистом. Выбор банален — Карнаж. Интересно, удержатся ли они от фразы «Чтобы поймать симбиота, нужен другой симбиот»? Кино выходит 5 октября 2018 года.

Ещё студия намерена разрабатывать отдельные проекты под других злодеев — Мистерио и Крэйвена-охотника. Куда именно их пристроят покамест неизвестно, но Sony явно отказалась от концепции «Зловещей шестёрки», то есть собрать всех плохишей сразу в одной картине.

Вроде решён вопрос с Томом Холландом и его Человеком-пауком — он будет мелькать в отдельных постановках, хотя контракт обязывает его сниматься в сольных проектах.

Кстати, продолжение «Человека-паука: Возвращения домой» выйдет 5 июля 2019 года. Marvel обещает выделить ещё одного известного Мстителя, но не Железного Дауни-младщего: появление Тони Старка в сиквеле исключается. Похоже, тётушке Мэй придётся искать другого ухажёра.

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