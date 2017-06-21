 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
HBO возвращается к «Хранителям» Алана Мура «Звёздный путь: Дискавери» получил дату выхода Новости аниме — лучшее за неделю Братья Руссо и Генри Селик работают над сериалом по игре Little Nightmares Новости игр — лучшее за неделю
АНИМЕ
 
Прямая ссылка на новость:

«Первая гяру» — второй трейлер

К касту сериала «Первая гяру» (Hajimete no Gal) присоединились Кадзуса Аранами (Рантолк в «Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?») и Нацуко Хара (Токине Амино в «Головоломке»), они озвучат Аюми Уесаку (одноклассница Юкины и ещё одна гяру) и Кокоро Щину.

Старшеклассник Дзюничи «Дзюн» Хащиба мечтает поскорее расстаться с девственностью, но он абсолютно непопулярен у девушек. Подстрекаемый друзьями, он встаёт на колени и признаётся в любви однокласснице Юкане Ямэ, моднице и поклоннице стиля «гяру», и та неожиданно для него отвечает взаимностью. Однако даже после признания всё идёт далеко не по плану Дзюничи…

 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео Первая гяру (Hajimete no Gal)
 26 мая«Первая гяру» — сэйю 28 февраля«Первая гяру» — авторы и дата выхода 8 апреля«Первая гяру» — сэйю и трейлер
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Коротко об аниме: Судьбы и фейерверки
 
«Первая гяру» — сэйю и трейлер
 
«Первая гяру» — авторы и дата выхода

Тоже интересно

 
Кино Элизабет Бэнкс обвинила Стивена Спилберга в сексизме и огребла люлей
 
Игры Рецензия на игру Life is Strange
 
Кино «Дэдпул 2» — тизер-трейлер
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила» — Лучшее. Выпуски 1–3
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 103
 
Кино «Дюнкерк» — постер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика