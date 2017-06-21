«Первая гяру» — второй трейлер

К касту сериала «Первая гяру» (Hajimete no Gal) присоединились Кадзуса Аранами (Рантолк в «Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?») и Нацуко Хара (Токине Амино в «Головоломке»), они озвучат Аюми Уесаку (одноклассница Юкины и ещё одна гяру) и Кокоро Щину.

Старшеклассник Дзюничи «Дзюн» Хащиба мечтает поскорее расстаться с девственностью, но он абсолютно непопулярен у девушек. Подстрекаемый друзьями, он встаёт на колени и признаётся в любви однокласснице Юкане Ямэ, моднице и поклоннице стиля «гяру», и та неожиданно для него отвечает взаимностью. Однако даже после признания всё идёт далеко не по плану Дзюничи…