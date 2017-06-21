Студия Lucasfilm прогнала двух режиссёров фильма про Хана Соло

Студия Lucasfilm безжалостно попрощалась с режиссёрами фильма про Хана Соло Филом Лордом и Крисом Миллером:

Фил Лорд и Кристофер Миллер — талантливые киноделы, собравшие невероятную съёмочную команду, но стало очевидно, что у нас разные творческие взгляды на этот фильм, поэтому мы решили разойтись. Скоро будет назван новый режиссёр.

Лорд и Миллер добавляют:

К сожалению, наши виденье и методы не совпали с партнёрами по проекту. Обычно мы не в восторге от фразы «творческие разногласия», но в конкретном случае это клише лучше всего описывает ситуацию. Мы очень рады тому, как работала наша команда.

Разумеется, правды мы не узнаем никогда. Но разногласия действительно были за гранью, раз студия решилась пойти на публичное расставание с крайне вероятными репутационными издержками. Теперь всем оставшимся участникам придётся постоянно обращаться к этому моменту (или делать вид, что ничего не было). Премьера фильма намечена на 25 мая 2018 года, есть время снять ещё один фильм.

Сюжет фильма рассказывает о становлении героя, с которым Люк и Оби-Ван познакомились в Мос-Эйсли. Олден Эйренрайк, Дональд Гловер, Эмилия Кларк и Вуди Харрельсон исполняют ведущие роли.

Где-то сейчас очень громко смеётся Харрисон Форд.