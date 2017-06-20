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Первоисточник: www.comicbookmovie.com Прямая ссылка на новость:

Сама Чудо-женщина получает не чудо-деньги

Незамедлительного обсуждения требует важнейший денежный вопрос! Сколько актриса Галь Гадот получает за роль Чудо-женщины?

Оказывается, что она согласилась на смехотворный фиксированный гонорар в $ 300 тысяч. Столько она получила за появление в «Бэтмене против Супермена» и за съёмки в «Чудо-женщине», которая уже собрала $ 573 млн. Собственно, 300 тысяч на банковский счёт прилетит и с «Лиги справедливости». Поскольку у Гадот контракт на три фильма, то увлекательные переговоры со студией Warner Bros. о повышении пройдут несколько позже.

При этом говорят, что некий Генри Кавилл получил сразу $ 14 млн за «Человека из Стали», хотя тогда по уровню популярности он мало отличался от Гали с её форсажным прошлым.

Впрочем, ничего удивительно в этом нет, никакой финансовой дискриминации по половому признаку. Крису Эвансу заплатили те же пресловутые $ 300 тысяч за «Первого мстителя». К слову, многие из звёзд «Мстителей» получали по $ 200 тысяч в то время, как Роберту Дауни-младшему выплачивали $ 50 млн. И такие вещи только способствуют здоровой атмосфере в коллективе, когда знаешь, что какой-то хрен с горы зарабатывает больше тебя.

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Чудо-женщина
 
Мистер Хаус
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+51

А Галя точно еврейка?
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